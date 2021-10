Pääkirjoitus: Eutanasiaa pitäisi helpottaa – ihminen saattaa kärsiä sietämättömistä kivuista

Ei ole mitään järkeä, että ihmisen pitää kituuttaa viimeiset hetkensä, kun nähtävissä on, että mitään ei enää ole tehtävissä ja kivut voivat olla sietämättömiä. Enemmistö suomalaisista kannattaa eutanasiaa.

Elämä harvoin päättyy sellaiseen kuolemaan kuin millaiseksi se meille elokuvissa kuvataan: seesteiseen ja tyyneen. Oikeassa elämässä tilanne on varsin toinen. Se käy selväksi, kun lukee omaisten ja läheisten kuvauksia (IS 2.10.) heille rakkaiden ihmisten viimeisistä ajoista. Kärsimystä, tuskaa ja sietämätöntä kipua, sellaista he ovat istuneet omaisensa vieressä todistamassa.

Yksi heistä kertoo näin: poistin jatkuvasti mätää äidin suusta ja pohdin, tunteeko hän suuhunsa nousevien ruumiinnesteiden maun. Toinen kertoo, että ”äiti pyysi, että käy hakemassa minulle jotain, että pääsen pois täältä”.

Suomalaisista enemmistö kannattaa eutanasiaa, sen ovat näyttäneet useat 2010-luvun aikana tehdyt kyselyt. Länsimaissa eutanasian kannatusluvut liikkuvat 65:n ja 85 prosentin välillä.

Keväällä 2018 sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän käsittelemään eutanasian laillistamista. Työryhmän perustamisen taustalla oli eutanasian laillistamista koskeva kansalaisaloite, joka ei edennyt eduskunnassa.

Elämän loppuvaiheen asiantuntijatyöryhmä luovutti kaksi vaihtoehtoa sisältävän loppuraportin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) tämän vuoden elokuun lopussa. Ryhmä ei päässyt yksimielisyyteen siitä, pitäisikö Suomessa sallia lääkäriavusteinen itsemurha ja eutanasia.

Työryhmässä mukana ollut Terhokodin entinen johtaja, ylilääkäri Juha Hänninen sanoo (IS 2.10), että eutanasia on iso eettinen kysymys. Ihmisen kuoleman jouduttamista ei pitäisi koskaan aloittaa kevyin perustein, hän sanoo.

” Ihmistä autettaisiin, kun kuolema on vääjäämätön, mutta elämän viimeiset hetket ovat sietämätöntä kärsimystä.

Keskustelussa onkin kyse nimenomaan vakavasti sairaiden ihmisten kärsimyksen helpottamisesta. Ihmistä autettaisiin, kun kuolema on vääjäämätön, mutta elämän viimeiset hetket ovat sietämätöntä kärsimystä.

Hänninen sanoo hyvin, että ei se ihan demokratiaa noudata, kun enemmistö suomalaisista kannattaa eutanasiaa ja silti vähemmistö sanelee, mitä tehdään.

Sekin on ymmärrettävä, että eutanasia on elämän suojeluun sitoutuneille lääkäreille vaikea eettinen kysymys.

Yksi haastatelluista omaisista sanoo sen paljon suoremmin. Hänen mielestään kansanedustajat voisivat äänestää seuraavalla kerralla siitä, kuka haluaa oman läheisensä kärsivän mahdollisimman paljon.

Meidän on vaikea puhua kuolemasta, koska se koskettaa ja järkyttää ihmisiä niin syvästi. Lisäksi kuolema tapahtuu usein jossain poissa näkyviltä.

Suomessa pitäisi käydä aito keskustelu eutanasian tai lääkäriavusteisen itsemurhan mahdollistamisesta.

Elämän kunnioittaminen on myös sitä, että kenenkään ei tarvitse kärsiä siinä vaiheessa, kun vääjäämätön on edessä.