Pääkirjoitus: Korona muutti työelämän ja se on valtavan hyvä asia

Kun etätyöläiset alkavat palata työpaikoille, nähdään vähitellen, minkälaista uusi työelämä on. Se ei missään tapauksessa ole samanlaista kuin ennen koronaa. Opitut uudet työtavat kannattaa käyttää sekä ihmisten itsensä että työpaikan hyväksi.

Yhdestä asiasta olen varma – työelämä koronan jälkeen ei ole samanlaista kuin se oli ennen koronaa. Olemme puolessatoista vuodessa oppineet niin paljon uutta, että se vaikuttaa väkisin tapaamme tehdä töitä. Kukaan ei vielä tiedä, miltä uusi työelämä näyttää, mutta lähiviikkoina saamme siitä maistiaisia.

En olisi itsekään uskonut, kun maaliskuussa 2020 keräsin kamppeeni ja lähdin etätöihin, että ollaan loka–marraskuussa 2021 ennen kuin seuraavan kerran olen yhtä aikaa työpaikalla niin, että siellä ovat myös kaikki lähimmät kollegani. Jos joku olisi ennustanut ajankohdan, olisin pitänyt ajatusta mielettömänä.

Nyt kun moni on palaamassa ainakin osin työpaikoilleen, se antaa valtavasti mahdollisuuksia kehittää työelämää paremmaksi. Samalla pitää ymmärtää muutama keskeinen asia. Niistä tärkeimmän sanoi johdon konsultti Jukka Saksi Helsingin Sanomissa (9.6.). Hänen mukaansa suurin virhe on olettaa, että kaikki ajattelevat samoin kuin itse.

Huomio on keskeinen. Tarvitsee vain katsella ympärilleen, niin ymmärtää, että osa ihmisistä suorastaan hinkuu takaisin työpaikoille ja toiset pelkäävät konkreettisesti henkensä puolesta paluuta. Heitä esimerkiksi pelottaa matkustaa julkisella liikenteellä, ja osaa huolettaa kovasti avokonttorien suuri kontaktimäärä. Työyhteisössä näiden molempien ihmisryhmien on pystyttävä toimimaan yhdessä.

Oma asiansa ovat he, jotka eivät koskaan etätöihin lähteneetkään. Monen työ on sellaista, ettei lähityölle ollut vaihtoehtoa. Hekin ovat joutuneet käsittelemään sen, miten paljon yhteiskunta koronan aikana muuttui.

” Eivät kaikki tee työpaikalla samanlaista työtä, eikä sama malli toimi kaikille.

Nyt etätöistä palaavat ovat miettineet ja luoneet pelisääntöjä siihen, miten töitä jatkossa tehdään. Luultavasti – ja toivottavasti – käytännöt on mietitty tiimien pohjalta. Eivät kaikki tee työpaikalla samanlaista työtä, eikä sama malli toimi kaikille.

Kun ihmiset ovat väkisin joutuneet miettimään omat työtapansa uusiksi, nyt kannattaa harkita tarkasti, mitkä uudet käytännöt ovat säilyttämisen arvoisia ja mitä niin sanotusta vanhasta työelämästä kannattaa pitää voimassa.

Yleensä asiantuntijatyötä tekevillä ihmisillä on paljon ajatuksia siitä, miten he voisivat kehittää omaa työtään. Jos kukaan ei osaa tai uskalla kertoa näkemyksiään, johdossa kannattaa huolestua kovasti. Se nimittäin kertoo, että työpaikan keskustelukulttuurissa on jotain pahasti pielessä.

Joka paikassa puhutaan nyt hybridimallista: työnteosta, jossa ollaan osan aikaa etänä ja osan aikaa työpaikalla. Se kuulostaa uskottavalta näkymältä työelämään. Vaikka pitää mielessä, että ihmiset ajattelevat kovin eri tavoin, moni tuntuu allekirjoittavan ajatuksen, että esimerkiksi ideointi on helpompaa ja hauskempaa kasvotusten.

Sellaistakin on havaittu, että työpaikalle kaipaavat nimenomaan esimiehet. Tuntuuko heistä, että he ovat menettäneet kontrollin? Jos alaisiinsa ei voi luottaa, on joka tapauksessa keskustelun paikka. Eivät asiantuntijaorganisaatiot toimi niin, että valmis malli ”kaadetaan” ylhäältäpäin. Toisaalta moni esimies on havainnut, että etänä on vaikeampi havaita työyhteisön tarpeita ja huolia.

Ihmiset oppivat valtavasti uusi työelämäntaitoja, kun korona mullisti arjen. Näistä taidoista parhaat kannattaa ottaa mukaan uuteen työelämään. Varmaa on sekin, että joudumme opettelemaan uutta taas, kun palaamme työpaikalle. Moni oli niin pitkään pois, että paluu vaatii totuttelua.

Mielessä kannattaa myös pitää, että korona saattaa lähettää meidät ainakin paikoitellen vielä uudelleen täysin etätöihin.

Yrityksille paluun aika on valtava mahdollisuus. On oivallinen hetki tehdä muutoksia, kun ihmisillä on uusia näkemyksiä omasta työnteostaan sekä toimivista että toimimattomista vanhoista tavoista.