Pääkirjoitus: Milloin Allegro aloittaa, miten kohdellaan Sputnikia? – Venäjän rajalle tarvitaan selkeä suunnitelma

Itärajan asteittainen, harkitun terveysturvallinen avaaminen lähikuukausina olisi sekä Suomen että Venäjän etu.

Venäläiset odottavat Suomen rajan avautumista istumalla jo matkalaukkujensa päällä, kuten sanonta kuuluu.

Tämä johtopäätös on helppo tehdä venäläismediaa seuraamalla. Joka ikinen toivonpilkahdus Suomen koronasääntöjen helpottamisesta uutisoidaan isosti – ja valitettavan usein myös mutkia suoriksi oikoen.

Suurta julkisuutta on saanut esimerkiksi lausunto, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi hallitukselle syyskuun alussa. THL viestitti tuolloin, että se ”ei pidä Sputnik V -rokotteella rokotettuja henkilöitä riskinä koronavirusepidemian pahenemiselle Suomessa”.

Venäjällä tämä tulkittiin heti niin, että Suomi olisi jo valmis hyväksymään Sputnik V -rokotteen maiden väliseen matkustamiseen kahdenvälisellä sopimuksella.

– Vaikka Eurooppa viivyttelee, Suomi on valmis tunnustamaan Sputnikin, otsikoi esimerkiksi Kremlin-mielinen Tsargrad-sivusto.

Kun Suomen hallitus päätti kaikesta huolimatta esittää matkustusrajoitusten pitämistä ennallaan vuoden 2021 loppuun asti, Venäjän media ryhtyi puolestaan ihmettelemään Sputnikin syrjinnän väitettyä jatkumista.

THL:n julki tuoma Sputnikin oletettu tehokkuus on kuitenkin eri asia kuin rokotteen kelpuuttaminen vapaaksi matkustusperusteeksi Euroopan unionin ulkorajalla.

Suomi ei voi hyväksyä Sputnikia rajanylitysperusteeksi ennen kuin rokote on saanut Euroopan lääkeviraston EMA:n tai Maailman terveysjärjestön WHO:n virallisen hyväksynnän.

WHO kertoi puolestaan vastikään keskeyttävänsä Sputnikin arvioinnin, koska se odottaa Venäjän korjaavan ilmenneitä puutteita. Kyse on valmistusprosessin puhtaudesta ja tasalaatuisesta sekä rokotteen kehittelyyn liittyvästä etiikasta ja turvallisuudesta. Myös EMA on kertonut tarvitsevansa yhä lisätietoja.

Pallo on siis Venäjällä itsellään. Mitä nopeammin WHO ja EMA saavat tarvitsemansa tiedot, sitä nopeammin Sputnik-rokotteen ottaneet pääsevät matkustamaan vapaasti. Venäjältä hankittu Sputnik on rokotteena monilla suomalaisillakin.

Kun Suomi helpottaa parhaillaan omia koronarajoituksiaan, on aiheellista kysyä, mitä tehdään seuraavaksi Venäjän suhteen. Milloin Allegro-juna alkaa liikennöidä Pietariin? Entä pääsevätkö venäläisturistit Suomeen vielä uudeksi vuodeksikaan?

Itärajalle tarvittaisiin vihdoin selkeä suunnitelma siitä, miten patoutunutta matkustustarvetta ryhdytään helpottamaan. Tämä ei riipu myöskään yksin Suomesta, sillä Venäjällä on omat rajanylitysrajoituksensa.

Allegro-junaan riittäisi varmasti jo nyt matkustajia ainakin joillekin vuoroille, vaikka Sputnikia ei EU:ssa vielä hyväksyttäisikään ja matkustusehtona olisi pcr-testi, vaikkapa sitten sekä venäläisiltä että suomalaisilta.

Tai mikä estäisi järjestämästä Allegroon vaunua, jossa tehtäisiin pikatestit ennen rajalle tuloa? Jos junaan pääsyn ehtona olisi kunkin kotimassaan saama rokotus tai todistus sairastetusta taudista, voisiko pikatesti käydä tarvittavasta lisävarmistuksesta?

Itärajan asteittainen, harkitun terveysturvallinen avaaminen lähikuukausina olisi sekä Suomen että Venäjän etu.