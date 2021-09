Pääkirjoitus: Koronakriisikin sen jälleen paljasti – päätöksenteon kankeus on Suomen ongelma

Suomi palautuu pikku hiljaa normaalioloihin koronakriisin jälkeen. Mutta kriisin aikana suomalaisen poliittisen päätöksenteon kankeus, hitaus ja vaikeus tuli jälleen päivänvaloon. Systeemi kaipaa rasvausta, mutta miten se pitäisi tehdä, onkin vaikeampi rasti.

Björn Wahlroosin muistelmat ilmestyvät lokakuussa. Ilta-Sanomien haastattelussa hän sanoo, että Suomen johtaminen on kadoksissa.

”Maata hädin tuskin pystyy enää johtamaan”. Näin sanoo Björn Wahlroos Ilta-Sanomien erikoishaastattelussa (IS 25. 9.). Maa, jota Wahlroos tarkoittaa, on Suomi.

Wahlroos ei ole ensimmäistä kertaa arvostelemassa suomalaisen päätöksenteon hitautta, kankeutta ja vaikeutta. Samaa hän julisti jo 2017 pamfletissaan Hiljainen vallankumous.

Korona-aika on Wahlroosin mukaan tuonut ongelmat entistä selvemmin esille. Sellaisten päätösten tekeminen, mikä on onnistunut muualla Euroopassa yhdessä yössä, on Suomessa ollut vaikeaa ellei paikoin täysin mahdotonta.

” Huomiota kiinnitetään usein paljon enemmän siihen, miksi jotakin asiaa ei voi tehdä kuin siihen, miksi se pitäisi tehdä.

Erityisesti koronan keskellä suomalaisen päätöksenteon vaikeus on käynyt selväksi, kuten Wahlrooskin sanoo. Valtavan sote-ratkaisun valmistelu on ollut myös hyvä esimerkki siitä, millaiseksi häkkyräksi suomalainen päätöksenteko on ajautunut.

Huomiota kiinnitetään usein paljon enemmän siihen, miksi jotakin asiaa ei voi tehdä kuin siihen, miksi se pitäisi tehdä. Akuutissa kriisissä myös poliitikkojen ja viranomaisten sekava viestinvälitys on lisännyt ennestään haparoivaa vaikutelmaa. Pohjimmainen kysymys on kuitenkin siitä, kuka päättää ja mistä.

Wahlroos ajoittaa tilanteen vaikeutumisen vuoden 2000 perustuslakiuudistuksen jälkeisen aikaan:

– Valtaa siirrettiin parlamentarismin nimellä eduskunnalle, vaikka eduskunta ei ole toimeenpaneva elin perustuslain mukaan. Presidentin valtaa pienennettiin, valtioneuvoston valta pidettiin ennallaan, mutta riitaiset koalitiohallituksen tekevät niistä käytännössä toimintakyvyttömiä, Wahlroos tiivistää.

Hän arvioi, että Suomessa synnytettiin niin paljon tasapainoa valtiomahtien välillä, että juuri kukaan ei pysty maata johtamaan.

Eduskunnan saama valta on monien tulkintojen mukaan valunut kansanedustajien käsistä kaiken lisäksi eduskunnan käyttämille asiantuntijoille. Tämä on näkynyt erityisesti eduskunnan perustuslakivaliokunnassa, jossa asiantuntijoiden merkitys on vuoden 2000 jälkeen kasvanut.

Muistelmansa lokakuussa julkaiseva Wahlroos istuu pankkimaailman ja suomalaisen teollisuuden ykköspaikoilla, Sampo -konsernin ja UPM:n hallitusten johdossa. Jo pelkkä Wahlroosin varallisuus ja keikarointi ärsyttää monia, erityisesti vasemmistoa, mutta päätöskyvyttömyyttä koskevassa kritiikissään Wahlroos ei ole yksin.

Talouspuheenvuoroissa Wahlroosilla on epäilemättä myös oma lehmä ojassa, mutta hänen puheitaan suomalaisesta päätöksenteosta kannattaa silti kuunnella, vaikka ne olisivat kärjistettyjäkin.

Ratkaisujen kanssa onkin sitten vaikeampaa. Wahlroos vaatii perustuslain uudistamista. Mutta tässäkin kierretään suomalaista nykykehää: perustuslakia on vaikea mennä sorkkimaan – koska juuri sen muuttaminen on tehty erittäin vaikeaksi. Mutta jotakin täytyisi tehdä, ettei Suomi halvaannu päätöksentekokyvyn puutteeseen.