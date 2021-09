Pääkirjoitus: Suomen tulevaisuus on sateinen – hinta on iso

Ilmastonmuutoksen kaikkia seurauksia ei voi enää estää. Niihin on sopeuduttava.

Ilmastonmuutos sataa pian suomalaisten arkeen suoraan taivaalta.

Tiedemiesten parissa ilmastonmuutosta on pidetty tosiasiana vuosia. Monet yritykset varautuvat siihen tulevia investointejaan suunnitellessaan.

Politiikassa uhka ymmärretään jo laajasti, vaikka soraääniäkin yhä kuuluu. Kansan keskuudessa tämä aiheuttaa yhä hämmennystä. Kaikki tuntuu kovin teoreettiselta. Teorian aika kuitenkin päättyy. Seuraukset tuntuvat todella.

Suomen ilmastopaneelin torstaina julkistama raportti nostaa esiin jokaista koskettavia asioita. Erityisesti lokakuusta helmikuuhun sademäärät tulevat lisääntymään. Talvet tulevat olemaan paitsi pimeitä myös märkiä.

Pohjois-Suomessa lumikuormat sulavat keväisin tulvavesiksi.

Etelä-Suomessa luontoa muokkaa usein ympärivuotinen vesisade. Se heikentää puustoa. Myrskytuhot pahenevat. Tämä voi tuntua metsänomistajien kukkaroissa.

Saksan tulvissa kuoli kesällä satoja ihmisiä. Edes vauras eurooppalainen mahtimaa ei ollut turvassa luonnon voimalta. Tämän pelätään toistuvan yhä useammin.

Suomessa aivan vastaava katastrofi ei ole todennäköinen jo maaperän muotojenkin vuoksi. Ei ole suuria korkeuseroja, joiden vuoksi vesi äkkiä pakkautuisi kapeisiin väyliin ja tulvisi raivolla.

Ilmastopaneeli käy läpi riskejä maakunnittain. Kaupungeista pahimmassa vaaravyöhykkeessä ovat Pori ja Rovaniemi. Toki niissä uhka tiedetään ennestään.

Etelärannikolla vesi uhkaa lisääntyvien rankkasateiden lisäksi myös meritulvina. Ongelmia on tiedossa tiheään asutulla pääkaupunkiseudulla. Väkimäärä lisää vahinkojen määrää.

Asfaltilla ja betonilla kivetyissä kaupungeissa koetaan hetkessä puhkeavia sadevesitulvia. Pahimmillaan ne tekevät tuhoja kellarikerroksissa.

Varautuminen tulviin nostaa rakennuskustannuksia. Tämä näkyy myös asumisen hinnassa. Rahaa kuluu niin yhteiskunnalta kuin kansalaisiltakin.

Ympäri Suomea vaarassa on omakotitaloja ja kesämökkejä. Ajatustyön lisäksi vaaran välttäminen vaatii niidenkin omistajilta rahaa. Kalliiksi voi tulla. Vielä kalliimmiksi tulevat kuitenkin veden tekemät vauriot.

Ilmastoraportin laatijoihin kuuluvan tutkimusprofessori Hilppa Gregowin mukaan alueilla pitää aloittaa sopeutuminen tulevaan ajoissa.Tekemättä jättäminen on huono vaihtoehto.

Ilmastopaneelin sanoma on selvä. Ilmastonmuutoksen torjuminen yksin ei riitä. Se on tosiasia. Sitä ei voida enää kokonaan pysäyttää. Suuria muutoksia ennakoidaan jo vuoteen 2050 mennessä. Siihen on alle 30 vuotta.

Sateiden lisäksi törmätään muihin kaikille tuttuihin asioihin. Kesällä hellekaudet yleistyvät. Suomessakaan viikkojen pätseistä ei enää vain iloita. Niin monen terveyttä ne koettelevat.

Meidän pitää tottua elämään muuttuvan ilmaston ja entistä arvaamattomampien säiden armoilla. Voivottelu ei auta. Töihin on tartuttava heti.

23.9. klo 21.49: Korjattu kuvatekstin paikkakunta.