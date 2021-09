Pääkirjoitus: Työperäisen maahanmuuton pahin este on poliitikkojen sekavat puheet

Erityisosaajien maahanmuuton helpottamisesta on jonkinlainen poliittinen yhteisymmärrys, mutta asia juuttuu lupaprosesseihin. Kun mennään matalapalkkaisempiin töihin liittyvään työperäiseen maahanmuuttoon, alkaa valtava riitely.

Teknologiateollisuus julkaisi tiistaina selvityksensä, jonka mukaan ala tarvitsee kymmenen vuoden sisään 130 000 uutta työntekijää. Vuosittain noin 13 300, mikä tarkoittaa yli tuhatta kuukaudessa.

Puolet osaajatarpeesta selittyy yritysten kasvulla, toinen puoli eläköitymisellä.

Vaikka yritykset tekevät yhteistyötä korkeakoulujen, yliopistojen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa, väkeä ei saada alalle riittävästi. 60 prosentilla työntekijöistä pitäisi olla korkeakoulututkinto, ja myös ammattiosaajista on 1 500 hengen vaje vuosittain.

Tämän vuoksi osaajia on saatava ulkomailta.

Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle sanoi tiistain tiedotustilaisuudessa, että koko maahantuloprosessi pitäisi miettiä uusiksi. Hänestä systeemi toimii nyt niin, että ihmisiä yritetään estää tulemasta Suomeen, kun sen pitäisi tukea osaajien maahantuloa.

Lue myös: ”Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa ja nopeasti” – näille aloille etsitään nyt yli tuhatta uutta työntekijää kuukaudessa

Suurin ongelma on byrokratiassa. Lupaprosessit kestävät kuukausia, perheenjäsenten tulo on hankalaa, ja jos kaikki tämä onnistuu, lapsi pitäisi saada englanninkieliseen kouluun. Erityisosaaja tulee usein muutamaksi vuodeksi, jonka jälkeen hän lähtee seuraavaan maahan, joten lapsi opiskelee englanniksi.

Hallitus on kuullut huolia ja syyskuun puolivälissä työperäisen maahanmuuton nopeuttamiseen tähtäävä D-viisumi eteni eduskuntaan.

Niin kauan kun puhe on erityisosaajissa, asiasta löytyy melko helposti poliittinen sopu. Kun puhe siirtyy matalapalkkaisempiin töihin ja niille aloille tarvittaviin ulkomaisiin työntekijöihin, siirrymme poliittiselle miinakentälle. Näihinkin töihin tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa.

Teknologiayhtiö Componenta haki loppukesästä valimoonsa työntekijöitä. Hakemuksia tuli 28, niistä 4 oli Suomesta. Yritys on valmis kouluttamaan uusia työntekijöitä, mutta tarvitaan hakijoita, että on mistä kouluttaa.

” EU-alueella on miljoonan hoitoalan ammattilaisen pula.

Hoiva-alalle tarvitaan ulkomaista työvoimaa, eikä Suomi ole ainoa maa, joka hoitajia tavoittelee. EU on arvioinut, että EU-alueella on miljoonan hoitoalan ammattilaisen pula.

Pian ulkomaista työvoimaa tarvitaan myös palvelualalle. Osin syy on koronassa, joka pakotti yritykset lomauttamaan, mutta osasyy on alan maineessa. Sen näyttää esimerkiksi pikaruokayhtiö Hesburgerin ympärillä ollut kohu. Jos kotimaisia työntekijöitä ei ole – tai heitä ei kiinnosta – jostain tekijät on löydettävä.

Politiikan keskustelussa erityisosaajat, matalamman palkkatason työntekijät ja humanitaarinen maahanmuutto menevät usein iloisesti sekaisin. Osittain tarkoituksella, koska sillä voi ajaa omia poliittisia tarkoitusperiään.

Yksi on varmaa, me tarvitsemme Suomeen työvoimaa ulkomailta, koska hyvinvointivaltion rahoittaminen vaatii, että mahdollisimman moni tekee töitä. Nyt paikkoja ei saada täyteen.