Pääkirjoitus: Kolmas rokotus riskiryhmille heti kun mahdollista – perusterveiden on aika alkaa elää

Jos on saanut kaksi koronarokotetta ja on täysin terve, nyt on aika alkaa elää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) esittää kolmansien koronarokotuksien jakamisen aloittamista mahdollisimman pian (IS 15.9.). Asia on sosiaali- ja terveysministeriön käsittelyssä, josta se etenee valtioneuvoston päätettäväksi.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek toivoo, että vakavasti immunivajavaisia henkilöitä päästäisiin rokottamaan jo lokakuussa. Rokotteita on hänen mukaansa riittävästi, siitä asia ei jää kiinni.

Ongelmia voi olla juridisissa seikoissa, ja ne voivat vaatia asetusmuutoksia. Kyse on siitä, että Suomessa on määritelty rokotusjärjestys, josta THL:n esitys nyt poikkeaa. Lisäksi Euroopan lääkevirasto ei ole myöntänyt myyntilupaa kolmannen annoksen käytölle, mutta jäsenmaat voivat tehdä itsenäisiä ratkaisuja.

Kolmannen rokotteen antaminen THL:n suosituksen mukaan kuulostaa hyvin järkevältä. Meillä on riittävästi kokemusta siitä, miten asiat jäävät pyörimään byrokratian rattaisiin. Näistä kokemuksista on syytä oppia ja aloittaa vakavasti immunivajavaisten henkilöiden rokotukset heti, kun se on mahdollista.

Perusterveiden ja kaksi rokotusannosta saaneiden ihmisten olisi puolestaan syytä alkaa elää täysipainoisesti. Nyt siihen on paras mahdollinen hetki. HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kehotti (Taloussanomat 11.9.) ihmisiä normaaliin elämään. ”Jos on kakkospiikki saatu lähiaikoina, sanoisin melkein niinpäin, että kannattaa nimenomaan hyödyntää suojaa nyt”, Lehtonen sanoi.

Hänen mielestään myös matkustaminen on turvallista, ainakin Euroopassa, jos ihminen on terve ja hänellä on koronapassi.

Jokainen miettii tietysti itse sen tason, minkä verran uskaltaa tai ei uskalla. Meidän kykymme sietää turvattomuuden tunnetta on hyvin yksilöllinen. Mutta aiheellinen kysymys on, että jos nyt ei uskalla elää, missä vaiheessa uskaltaa. Aiommeko vieläkin jäädä kotiin ja välttää muiden tapaamista? Aiommeko kaventaa vapaaehtoisesti elämänpiiriämme? Miten monen lääkärin tai viranomaisen pitää kertoa, että nyt on turvallista ennen kuin uskomme siihen?

” Jos nyt ei uskalla elää, missä vaiheessa uskaltaa?

Korona on tullut jäädäkseen. Sellaista tilannetta ei tule, että tautimäärät painuvat nollaan. Viruksen kanssa on opittava elämään.

Tarkoitus ei ole vähätellä kenenkään pelkoja, eikä kuvitella, etteikö koronatilanne voisi vielä uudelleen huonontua. Silti kannattaa uskoa, kun lääkärit sanovat, että nyt kahden rokotteen jälkeen suoja on erittäin hyvä.

Kolmas rokote pitää antaa heille, jotka siitä hyötyvät, ja se pitää antaa mahdollisimman pian.

Korona kiertää nyt erityisesti rokottamattomien keskuudessa, joten heidän olisi vihdoin aika mennä rokotukseen. Moni rokotettu pelkää turhaan, ja rokottamattomat puolestaan riskeeraavat itsensä lisäksi myös heidät, jotka tarvitsisivat korkean laumasuojan.