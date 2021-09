Pääkirjoitus: Sotilaallinen paperitiikeri EU puhuu yhteisestä puolustuksesta – se voi lopulta tarkoittaa Nato-jäsenyyttä Suomellekin

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen selitteli vuosipuheessaan EU:n globaalia roolia parhain päin Afganistanin surkean esityksen jälkeen. Myös puheisiin EU:n puolustusunionista kannattaa suhtautua maltillisesti – pienemmissäkin asioissa EU joutuu todistamaan, ettei se ole pelkkä paperitiikeri. Suomessa asia virittää myös Nato-keskustelun.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui EU-parlamentille Strasbourgissa EU:n puolustusunionista – joka on vielä kaukana.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin vuotuista Unionin tila -puhetta kuunneltiin tarkasti, sillä Afganistanin katastrofin jälkeen EU on joutunut selittämään näkymättömyyttään.

Suomessa seurataan tiiviisti varsinkin EU:n puolustuspolitiikkaan liittyviä näkemyksiä – erityisesti silloin, kun komission puheenjohtaja virittää keskustelua EU:n yhteisestä puolustusunionista. Suomen erityiskiinnostusta selittää luonnollisesti 1300 kilometrin maaraja Venäjän kanssa.

” Yleinen kokemus on, että EU on mitä melkoisin paperitiikeri, jolta käytännön toiminnassa puuttuvat tiikerin otteet.

Yleinen kokemus on, että EU on mitä melkoisin paperitiikeri, jolta käytännön toiminnassa puuttuvat tiikerin otteet. EU on ajautunut selittäjän rooliin, vaikka juhlapuheissa korostetaan EU:n globaalia merkitystä.

Lue myös Jan Hurrin kommentti: Kommentti: EU elää valheellisessa todellisuudessa – puheenjohtaja von der Leyen lupasi taas liikaa

Von der Leyen puolusti puheessaan EU:n globaalia asemaa ja tarvetta eurooppalaiselle puolustusunionille. Samalla hän sanoi, että EU:n kykyä vastata kyberuhkiin on parannettava. Se vaatii puolestaan tilannekuvan parantamista eli tiedustelutietojen jakamista jäsenmaiden kesken ja keskitetysti.

Kaikki von der Leyenin puheen puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät teemat ovat olleet ja tulevat olemaan myös kotimaisen keskustelun ytimessä. Hallitus antoi juuri tuoreen puolustuspoliittisen selonteon eduskunnalle, jossa kiinnitetään niin ikään huomiota kyberpuolustukseen.

Euroopan Unionin geopoliittisesta asemasta ja merkityksestä on käyty keskustelua Afganistanin katastrofin jälkilöylyissä. Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö on kritisoinut EU:n näkymättömyyttä, eikä hän totisesti ole ainoa. EU on jäänyt toimijana Yhdysvaltain, Kiinan ja Venäjän varjoon.

EU:lla on esimerkiksi valmiit nopean toiminnan joukot, joita ei Afganistanissa osattu tai pystytty käyttämään. Nyt EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Josep Borrel on ehdottanut, että EU:lla tulisi olla 5000 hengen vahvuinen joukko, joka harjoittelisi yhdessä. Uutta suunnitellaan vanhan päälle, vaikka entisetkään eivät toimi.

Tämä ei EU:n uskottavuutta lisää.

Presidentti Sauli Niinistö tapasi viime viikolla Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Keskusteluissa käsiteltiin muun muassa EU:n geopoliittista asemaa. Vauhtia tulee lisää ensi vuonna Ranskan puheenjohtajakaudella, kun Ranska järjestää puolustukseen keskittyvän EU-huippukokouksen ja puolustusunioni nousee esille.

Suuria odotuksia suuntaan tai toiseen ei kannata viljellä.

Suomessa keskustelua seurataan silti pilkun tarkkuudella, sillä kyse on viime kädessä Naton ja EU:n yhteisestä puolustuksesta. Jotkut näkevät jo mörköjä, että Suomea viedään yhteistyön varjossa kohti Nato-jäsenyyttä.

Vettä myllyyn antoi jo pitkään eurooppalaisesta Natosta puhunut presidentti Niinistö, joka sanoi Iltalehden haastattelussa (IL 11. 9.), että Naton ja EU:n rakenteellinen yhteistyökin voi ajan mittaan tulla vastaan – kuten epäilemättä tuleekin.

Sitä sopii kauhistella tai olla kauhistelematta, mutta nopeita ratkaisuja on turha pelätä.