Pääkirjoitus: Kannabiskysymys voi odottaa

Marihuanan vapauttaminen ei ole hallituksen kiireellisimpiä hankkeita.

Kannabis on monin tavoin ongelmallinen huumausaine.

Vihreiden puoluekokous linjasi puolueen tavoitteeksi laillistaa kannabiksen eli marihuanan käyttäminen, hallussapito, myynti ja valmistus.

Puoluehallitus olisi edennyt maltillisemmin ensin kannabiksen dekriminalisointiin eli pienimuotoisen polttelun, hallussapidon ja kasvatuksen rangaistavuudesta luopumiseen.

Puoluekokous asettui kuitenkin täpärällä enemmistöllä kokoukseen tuodun aloitteen kannalle tavoittelemaan pelkän dekriminalisoinnin sijaan suoraa päätä kannabiksen laillistamista.

Näin Vihreän hallituspuolueen tavoitteeksi tuli kannabiksen "kieltolain" kumoaminen ja kannabiksen saattaminen "nykyisiin sallittuihin päihteisiin rinnastuvan" sääntelyn ja verokohtelun piiriin.

Kannabisaloitteen perusteella uudistuksella olisi tarkoitus nostaa kannabisala maan alta päivänvaloon ja saattaa se nykyistä kattavammin ja selkeämmin sääntelyn piiriin. Tämä loisi aloitteen mukaan nykyistä paremmat mahdollisuudet ehkäistä päihteiden käytöstä aiheutuvia ongelmia.

Siinä aloitteen tekijät – ja nyt myös Vihreä puolue – ovat oikeassa, että nykyinen huumepolitiikka ei ole estänyt huumeiden laajaa saatavuutta eikä huumeista aiheutuvia monenlaisia terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia saati rikollisuutta.

Aiemmin esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on suositellut huumeiden dekriminalisointia samoin perustein: jotta ongelmien hoitaminen olisi nykyistä sujuvampaa.

” Vihreiden kannabistavoite vaikuttaa ennen aikaiselta tuota pikaa toteen pantavaksi.

Kyse on joka tapauksessa ongelmista, ja niinpä esimerkiksi poliisilta on kuultu tasan vastakkaistakin viestiä. Poliisin mukaan huumeista koituu kylliksi haittaa ja vahinkoa ilman käyttöä kenties lisäävää laillistamistakin.

Maailmalla pienehkö joukko maita on laillistanut kannabiksen päihde- ja/tai lääkekäyttöä, ja jokunen maa on kumonnut kieltolakeja kannabista vahvemmiltakin huumeilta. Suomi ei kuitenkaan ole poikkeus, sillä enemmistö maailman maista ei ole tuntenut tarvetta huumeiden ja huumekaupan vapauttamiseen.

Suomenkin huumepolitiikassa on puutteensa, ja siksi sitä on tarpeen tarkastella kriittisesti. Mutta monin tavoin ongelmallista kokonaisuutta on kehitettävä harkiten ja huolellisesti valmistellen eikä tarpeettomasti kiirehtien.

Joka tapauksessa Vihreiden kannabistavoite vaikuttaa ennen aikaiselta tuota pikaa toteen pantavaksi. Huumepolitiikan iso muutos vaatii ehkä vuosien kypsyttelyä esimerkiksi siksi, että muut eduskuntapuolueet vastustavat Vihreiden kannabis-avausta.

Kannabiskysymys tuskin yltää kovin korkealle kansalaistenkaan kiireellisten uudistusten listalla, sillä THL:n arvion mukaan vain vähän yli puoli prosenttia suomalaisista polttelee marihuanaa.