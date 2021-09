Pääkirjoitus: Nord Stream 2:n valmistuminen on iso voitto Angela Merkelille, mutta kaasuputki voi vielä tahria hänen poliittisen perintönsä

Saksan viranomaiset eivät ole vielä antaneet käyttölupaa uudelle, Itämeren pohjassa kulkevalle putkilinjalle.

Historian lehti kääntyy Saksassa kahden viikon kuluttua pidettävissä liittopäivävaaleissa. Angela Merkelin kuusitoista vuotta kestänyt virkakausi liittokanslerina päättyy.

Vaalituloksesta toki riippuu, kuinka kauan Merkeliä vielä tarvitaan virkaa tekevänä kanslerina. Hallitusneuvotteluista voi tulla pitkät ja vaikeat.

Ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä ovat Saksan vaalien vahvoja teemoja. Kristillisdemokraattisen oikeiston ja sosiaalidemokraattien nykyinen koalitiohallitus on asettanut tavoitteeksi hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2045 mennessä. Oppositiopuolueiden vihreiden ja die Linken tavoitteet ovat vielä tätä kireämpiä. Oikeistopopulistinen AfD puolestaan ajaa Saksan eroa Pariisin ilmastosopimuksesta.

Saksan ja koko Euroopan unionin energiataloudessa on samaan aikaan tapahtumassa suuri muutos. Sen tuo Itämeren pohjassa kulkeva Nord Stream 2 -kaasuputki, jonka viimeiset liitokset hitsattiin kiinni viime perjantaina.

Kaasuntoimitusten aloittaminen on enää kiinni Saksan viranomaisten antamasta käyttöluvasta. Kaasun myyjän Gazpromin puolesta venttiilit voitaisiin avata jo lokakuussa, juuri sopivasti lämmityskauden alkaessa.

Vastustajien piirissä Nord Stream 2 herättää runsaasti epäluuloja siksi, että se antaa Venäjälle uuden välineen geostrategiseen peliin. Erityisesti tämä uhka kohdistuu Ukrainaan. Jos kaasuntoimitukset Ukrainan kautta lakkaavat uuden yhteyden vuoksi kokonaan, menettää Ukraina huomattavat tulot.

” Nord Stream 2:n valmistuminen on voitto Merkelille.

Nord Stream 2:n valmistuminen on suuri voitto Merkelille ja hänen neuvottelutaidolleen. Hanke viivästyi aikataulustaan lähes kaksi vuotta Yhdysvaltain vastustuksen vuoksi. Yhdysvaltain pakoteuhka väistyi heinäkuussa, kun Merkel ja presidentti Joe Biden pääsivät sopuun ja sitoutuivat torjumaan Venäjän mahdolliset yritykset käyttää putkea poliittisena aseena.

Merkelin lisäksi putken valmistuminen on voitto myös presidentti Vladimir Putinille, sillä Venäjä on riippuvainen öljyn ja kaasun vientituloista.

Kaasuhankkeen osakkaiden huolena on nyt se, voiko liittopäivävaalien tulos viivästyttää toimitusten alkamista. Saksan vihreät vastustaa putkea ilmastosyistä. Vihreiden kova kannatusnousu on kuitenkin taittunut, sillä puolueen liittokansleriehdokas Annalena Baerbock on haparoinut kampanjassaan. Baerbockin nousu kansleriksi on hyvin epätodennäköistä.

Nord Stream 2:een liittyvät epäluulot eivät ole aiheettomia. Venäjä on Putinin valtakaudella osoittanut halunsa käyttää kaikkia keinoja suurvalta-asemansa vahvistamiseen. Enegiapolitiikka on yksi näistä keinoista. Siksi väitteet siitä, että Nord Stream 2 olisi puhtaasti taloudellinen hanke, eivät ole kovin uskottavia. Jos pelot joskus osoittautuvat tosiksi, jättää kaasuputki ikävän tahran Merkelin perintöön.