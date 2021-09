Pääkirjoitus: Koronan hälyttävät jälkiseuraukset uhkaavat – liian moni nuori lopettaa liikkumisen

Jos harrastusten kautta tulevia kavereita ei nähnyt viikkoihin ja talvella olisi pitänyt treenata umpihangessa tai videoyhteyden kautta, motivaatio loppuu. Eikä se oikeastaan ole mikään ihme.

Kun yhteiskunta alkaa koronan jälkeen aueta, näkyviin tulevat kaikki ne asiat, jotka ovat jääneen kriittisempien uutisten varjoon. Yksi näistä on se, että hyvin moni lapsi ja nuori lopetti harrastuksensa koronan ja rajoitusten aiheuttamien taukojen aikana.

Laajaa dataa ei ole saatavilla, mutta vanhemmilta, harrasteryhmien vetäjiltä ja valmentajilta tuleva viesti on surullisen samanlaista. Nuoria jäi paljon pois.

Toki aiheesta on huhuiltu matkan varrella, mutta kun samaan aikaan sairaalat uhkasivat täyttyä ja lomautusluvut kasvoivat, harrastustoiminnan ongelmat jäivät jalkoihin.

Nyt puhe alkaa olla hyvin kuuluvaa. Yksi vanhempi kertoo, miten jalkapalloseura päätti aurata vain edustusjoukkueen käyttämät kentät, muiden olisi pitänyt harjoitella kentällä, jolla on puoli metriä lunta.

Saattaa vaikuttaa hieman nuoren motivaatioon.

” Kun homman sai käyntiin, pian oli taas rajoitusten vuoksi lopetettava.

Junnuryhmää vetävä valmentaja kertoo, miten keväästä 2020 asti on ollut vaikeaa saada alkeisryhmiä tai uusia kursseja pyörimään kunnolla. Kun homman sai käyntiin, pian oli taas rajoitusten vuoksi lopetettava.

Salibandyliitto julkaisi kevättalvella oman kyselynsä tulokset. Ne olivat tyrmäävät. Vastaajista nuoria, 13–18-vuotiaita pelaajia oli noin 600. Heistä peräti 74 prosenttia ilmoitti, ettei todennäköisesti aio palata salibandyn pariin.

Lue myös: Lohduttomia lukuja nuorten liikuntaharrastuksen lopettamisesta – valtaosa ei aio palata

Vanhempien kertomukset todistavat samaa: kun esiteini lopetti nyt syksyllä salibandyn, samasta joukkueesta lopetti 30–40 prosenttia pelaajista. Kaksi joukkuetta kutistui yhdeksi.

Esiteinit ja teinit ovatkin oma vyyhtensä. He ovat iässä, jossa mieli myllertää ja mielenkiinnon kohteet vaihtuvat nopeasti. Ilman koronaakin tiedetään, että he usein lopettavat lapsuudessa aloittamansa harrastuksen.

Junnuja valmentava kertoo, että 12+-ikäiset ovat normaalistikin ryhmä, jolla on iso riski lopettaa harrastuksensa. Valmentajat puhuvat keskenään, miten nyt on normaalia huomattavasti vaikeampi tilanne.

Eikä kyse tietenkään ole vain liikunnasta, vaan kaikista harrastuksista. Siitä, miten monia hyödyllisiä vaikutuksia harrastuksilla lapsille on. Kyse on sosiaalisten suhteiden oppimisesta, kaverisuhteista, turvallisesta paikasta, jossa on mahdollisesti kodin ulkopuolinen luottoaikuinen. Listaa olisi helppo jatkaa vaikka miten pitkälle.

On kymmenen pisteen kysymys, miten harrastusintonsa menettäneet ohjataan takaisin niiden pariin. Parhaassa tapauksessa elämän normalisoituminen koronan jälkeen auttaa löytämään uuden mieluisan harrastuksen. Pahimmillaan suuri joukko nuoria jää tyhjän päälle, ja siitä maksavat pidemmän päälle kovaa laskua niin he itse kuin koko yhteiskunta.

Mieluisan tekemisen ja kaverisuhteiden merkitystä ei voi liikaa korostaa.