Pääkirjoitus: Koronavapaus koittaa pian – mutta virheistä on opittava

Pandemian aikana on jouduttu etenemään yrityksen ja erehdyksen kautta. Tulevaisuudessa pitää pyrkiä parempaan.

Vapauden tuulahdus tuntui maanantaina puolentoista vuoden piinan jälkeen. Pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti, että noin 80 prosentin rokotekattavuus riittää koronarajoitusten poistoon ja tämä voi toteutua jo lokakuussa.

Kuten muuallakin Euroopassa Suomessa on menty kuin vuoristorataa. Välillä epidemia paheni, välillä helpotti. Rajoitukset ja niiden väliaikaiset purut seurasivat perässä. Monien arkipäivästä tuli hyvin vaikeaa. Reilun kuukauden päästä tämä voi olla ohi.

Olisi hyvä, jos maan avaamisessa viimein päästäisiin tositoimiin. Joudutaan etenemään askel askeleelta, mutta toivottavasti rivakasti.

Hallituksen uusi koronastrategia saa myös kritiikkiä. Ylen haastattelussa HUS:n ylilääkäri Asko Järvinen valitti sen konkretian puutetta ja pelkää käytännön päätösten vain vaikeutuvan. Hänen mielestään eri toimijoiden työnjako entisestään mutkistuu. Järvistä huolettaa erityisesti koulujen tilanne.

Nuorimmilla koululaisilla ei vielä ole hyväksyttyä rokotetta. Tämä voi johtaa suuriinkin ongelmiin.

On kerrottu, että valmistelussa THL:n ja STM:n näkemysten erot ovat olleet monissa asioissa suuria.

Tie koronasta ulos ei todellakaan ole vielä ongelmaton. Uusien hankalien virusmuunnosten ilmaantumista Suomeenkin pelätään yhä. Rokotteiden antaman suojan kesto selviää vasta ajan kuluessa. Takaiskuja voi tulla, mutta suunta parempaan on selvä.

Strategiaan on silti pakko jättää ”hätäjarru”. Monissa Euroopan maissa sellaisiin on jouduttu turvautumaan useasti pandemian kestäessä. Suomi on päässyt helpommalla.

Iso syy tälle on, että olemme pystyneet seuraamaan mitä muualla on jo tapahtunut. Nyt mielenkiinnon erityinen kohde on Tanska, jossa rajoitusten poisto alkaa ennen Suomea.

Pandemian aikana käytetyt rajoitustoimet ovat koetelleet monia yhteiskunnan osia pahasti. Erityisen vaikea tilanne on ollut kulttuurialalla. Pitkään valmisteltuja esityksiä on jouduttu perumaan kerta toisensa jälkeen.

Osa toimista on ollut varmasti välttämättömiä, osassa on viivytelty ja vatvottu.

Kuluneet puolitoista vuotta ovat tehneet selväksi, että Suomen lainsäädäntö ei ollut valmis pandemiaan. Toimivaltasuhteet jäivät usein epäselviksi. Isot päätökset kulkevat hitaasti eduskunnan läpi. Pienempien päätösten purkamiseen ei tahdo löytyä vastuunkantajia.

Pandemian hellittäessä asiat täytyy käydä läpi huolella. Vaaditaan ehkä perustuslain yksityiskohtiinkin ulottuvaa uudistustyötä. Kentän kokemuksia pitää kuulla.

Pandemia jyllää vielä maailmalla. Lähivuosina ihmisvirrat silti varmasti kasvavat. Lentoliikenne on nopeaa. Ikävä kyllä koronavirus ei ole viimeinen ihmiskuntaa uhkaava kulkutauti.

Suomessakin seuraaviin pitää varautua jo nyt.