Pääkirjoitus: Työmarkkinasyksy alkoi nyrkkitappelulla – seuraavaksi satamat kiinni?

Jos metsäjätti UPM:n ja Paperiliiton nyrkkitappelusta voi jotakin päätellä, niin edessä on todella kova työmarkkinasyksy, kun metsäteollisuus näyttää valtaansa yrityskohtaisissa neuvotteluissa.

Syksyn työmarkkinakierros alkaa juuri niin riitaisissa merkeissä kuin pelättiinkin. UPM:n ja Paperiliiton yrityskohtaiset neuvottelut alkoivat nyrkkitappelutunnelmissa, mikä ei enteile hyvää.

Kyse on siitä, että nyt mitataan ensimmäistä kertaa käytännössä, mitä tarkoittaa, kun Metsäteollisuus on ilmoittanut jättävänsä liittojen väliset työehtosopimukset väliin. Sopimukset ovat katkolla vasta joulukuun lopulla, mutta jo ensitunnusteluissa pantiin kovat piippuun. Edessä on todella kova matsi.

UPM haluaa neuvotella palkoista liiketoimintayksikköjen tasolla. Tämä ei käy Paperiliitolle, joka haluaisi edes yrityskohtaisen sopimuksen.

Paperiliiton mukaan UPM:n linjaus tarkoittaisi jopa kolmanneksen leikkauksia liiton jäsenten palkkoihin. UPM puolestaan ilmoitti, että se varautuu jatkamaan toimintaansa ja palkanmaksua ilman työehtosopimuksia vuodenvaihteen jälkeen, ellei se pääse tavoitteisiinsa.

Onko muilla metsäfirmoilla eli Stora Ensolla ja Metsä Groupilla yhtä kovat otteet kuin Jussi Pesosen luotsaamalla UPM:lla, se nähdään syksyn mittaan. Toisin kuin kaksi vuotta sitten, metsäfirmoilla on myös palkanmaksuvaraa, sillä sahabisneskin käy kuumana ja vienti vetää. Rahalle on jakajia.

Jo nyt pelätään myös tukilakkoja. SAK:lainen ay-liike saattaa AKT:n johdolla perinteiseen tyyliin uhata satamien sulkemisella ja viennin pysäyttämisellä. Mutta miten käy, jos UPM on ainoa firma, jonka kanssa Paperiliitto ei pääse sopuun? Nähdäänkö tukilakkoja, jos muiden kanssa sopu syntyy? Kuka hyötyisi, jos Suomen vienti pannaan poikki kesken nousukiidon?

Nyt liikutaan myös ay-liikkeen pyhällä maalla. Tes-järjestelmä ja yleissitovuus ovat asioita, joihin kajoamisesta ainakin ennen vanhaan nostettiin oitis yleislakkolippu salkoon.

Myös Teknologiateollisuus kulkee Metsäteollisuuden viitoittamaa tietä. Se irtaantui viime keväänä osittain tes-järjestelmästä. Nyt jäsenyritykset voivat valita, osallistuvatko ne valtakunnalliseen työehtosopimusneuvotteluun Teknologiateollisuuden työnantajat -järjestön kautta vai eivät.

Teknologiateollisuuden sopimukset ovat katkolla marraskuun lopulla, ja se on syksyn työmarkkinakierroksen tärkein etappi. Uhosta ja tappelusta huolimatta odotetaan, että Teknologiateollisuus ja SAK:lainen Teollisuusliitto tekevät pohjasopimuksen, jota muut soveltavat.

” Onko Suomen malli jälleen kerran vain lakkojen malli?

Keväästä odotetaan vielä sotaisampaa, kun julkisen puolen sopimukset päättyvät helmikuun lopussa. Varsinkin Tehy on nostanut taisteluhenkeä. Se vaatii hoitajille kuoppakorotuksia ja joukkoirtisanoutumisia pidetään kalupakissa. Julkisen talouden palkankorotukset maksettaisiin velaksi.

Ennusmerkit ovat siis heikot. Onko Suomen malli jälleen kerran vain lakkojen malli?