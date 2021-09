Pääkirjoitus: Työtä palkatta, kymmentuntisia vuoroja ilman taukoja – nuorten karseat kokemukset työelämästä nakertavat hyvinvointiyhteiskunnan perustaa

Rajut kertomukset pikaruokaravintolan työoloista ovat hyviä esimerkkejä siitä, millaista työelämän ei pidä nuorille olla. Yhteiskuntana me tarvitsemme sitä, että työurat pitenevät joka kohdasta.

Viime päivät on keskusteltu siitä, millainen on nuorten työntekijöiden asema palvelualalla. Kritiikin kohteena on ollut erityisesti pikaruokaketju Hesburger. Yhtiö aloitti mainoskampanjan, jossa kertoi olevansa vastuullinen työnantaja. Sosiaalinen media alkoi täyttyä viesteistä yhtiön entisiltä ja nykyisiltä työntekijöiltä – viesteistä välittyi kuva kaikkea muuta kuin vastuullisesta työnantajasta.

Sittemmin monet ovat puhuneet asiasta nimellään. Yle (26.8.) julkaisi jutun, jossa työntekijät kertoivat jopa kymmentuntisista työpäivistä ilman taukoa, siitä miten he tekevät töitä palkatta ja joutuvat lähtemään työvuoroista kotiin liian aikaisin, jotta yhtiö säästää kuluissa.

Lue myös: Hesburgerin työntekijät avautuivat karuista työoloista – nyt vastaa yrityksen johto: ”Matkan varrella on tapahtunut virheitä”

Lue myös: Hesburgerin Salmela vieritti vastuuta väliportaalle – ammattiliitolta tiukka ripitys

Hesburgerin perustajan ja hallituksen puheenjohtajan Heikki Salmelan ensi reaktio oli kieltäytyä uskomasta asioita. Sittemmin hän on muuttanut kantaansa, pyytänyt anteeksi ja luvannut selvittää ongelmat. Maanantaina illalla A-studiossa istui haastateltavana toisenlainen Salmela. Nyt hän sanoi, että esimiehille tulee noutaja, jos väärinkäytöksiä esiintyy.

Salmelta on nyt nähty koko kierros kieltämisestä anteeksipyynnön kautta pelolla johtamiseen.

Hesburger on kuitenkin vain yksi, joskin hyvin ikävä, esimerkki. Keskeistä on se, että nuorten siirtymisen työelämään pitäisi sujua siten, että työelämä näyttää, jos ei nyt parhaimmat, niin kuitenkin hyvät puolensa. Me nimittäin tarvitsemme yhteiskuntana sitä, että nuoret tuntevat työelämän omakseen. Palvelualat ovat hyvin usein se ala, jonka kautta työelämään tullaan.

Helsingin Sanomissa (1.9.) sosiaaliturvakomiteaa vetävä THL:n tutkimusprofessori Pasi Moisio sanoi sen, mikä olisi todella tärkeää ymmärtää. ”Jotta pystymme pitämään edes nykyisen sosiaaliturvan ja terveydenhuollon tason, meidän täytyy vaatia enemmän niiltä, joilta voidaan vaatia”, hän sanoi.

Se tarkoittaa, että työkykyisten suomalaisten pitää tehdä pidempiä työuria, niin uran alussa, keskivaiheilla kuin lopussa. Tai sitten pitää alkaa keskustella siitä, miten hyvinvointivaltiota pienennetään.

Jos poliittinen keskustelu tuosta aiheesta joudutaan aloittamaan, jokainen ymmärtää, että siinä on vain häviäjiä. Se tarkoittaa, että tukia ja tulonsiirtoja karsitaan.

Siksi työelämän pitää tuntua toimivalta heti työuran alussa. Pelisääntöjä on noudettava puolin ja toisin. Nyt kuulee liian usein työnantajien kertomuksia siitä, että osa nuorista työntekijöistä ei saavu työpaikalle vuoron alkaessa, vaan sitten kun he ovat heränneet.

Hyvinvointiyhteiskuntaa pidetään yllä työnteolla. Verovaroista maksetaan ne etuudet, joita moni pitää itsestäänselvyytenä. Sitä ne eivät ole. Tämä olisi hyvä muistaa, kun mietitään sitä, millaista haluamme töissä olevan.