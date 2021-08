Pääkirjoitus: Päätös evakuoida Kabulin-suurlähetystöä turvanneet on oikea, mutta tuli liian myöhään

Käytännössä evakuoinneille on aikaa vain muutama päivä ja se ei tule riittämään.

Suomen hallitus päätti laajentaa Afganistanin evakuointioperaationsa koskemaan myös Suomen Kabulin-suurlähetystössä palvellutta turvallisuushenkilökuntaa. Asiasta kertoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) myöhään tiistaina illalla.

Valtioneuvoston päätös tarkoittaa, että evakuointioperaation piirissä on kaikkiaan hieman alle 300 afgaanitaustaista ihmistä.

Valtioneuvoston päätös on oikea. Alunperin henkilöt jätettiin pois evakuointisuunnitelmasta, koska he ovat työskennelleet alihankintasopimuksella. Perustelu ontui kovasti. Puhumme ihmisistä, jotka ovat turvanneet suurlähetystön henkilökuntaa ja paikalla käyneitä suomalaisia ministereitä – myös ulkoministeri Haavistoa.

He ovat esiintyneet edustuston henkilökunnan kanssa ja esimerkiksi ajaneet autoja, joissa on Suomi-tunnukset. Tiedossa on, että Taleban kohdistaa erilaisia kostotoimia nimenomaan henkilöihin, jotka ovat työskennelleet ulkomaisten palveluksessa. On selvää, että Kabulin-suurlähetystön turvahenkilöstön oma henki on vaarassa.

Ongelma on siinä, että evakuointioperaatiolla on äärimmäinen kiire. Puhutaan muutamista päivistä. Yhdysvallat aikoo vetää joukkonsa Afganistanista elokuun loppuun mennessä eli viimeistään ensi viikon tiistaina. Evakuointien on loputtava muutama päivä tätä ennen.

Uutistoimistojen tietojen mukaan Saksa olisi lopettamassa evakuoinnit mahdollisesti jo tänään keskiviikkona ja Ranska torstaina.

Koska tilanne Afganistanissa ja Kabulin lentokentällä on kaaosmainen, tiedot muuttuvat tiuhaan. Silti selvää on, että evakuointeja on mahdotonta tehdä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain joukot ovat lähteneet. Myös ulkoministeri Haavisto sanoi tiistaina pelkona olevan, että kaikkia evakuointeja ei ehditä tehdä aikarajan umpeutumiseen mennessä.

Jälkiviisaus on viisauden lajeista helpoin. Silti jo nyt voi sanoa, että päätös turvahenkilökunnan evakuoinnista olisi pitänyt tehdä aikaisemmin. Parempi toki myöhään kuin ei milloinkaan, mutta tilanne on lohduton heille, jotka eivät ehdi päästä maasta pois. Mitätön lohtu on, että muut maat kamppailevat samojen ongelmien kanssa.

Euroopan unioni puolestaan on ollut tilanteessa täysin halvaantunut. Yksittäiset jäsenmaat toimivat kukin kykyjensä mukaan, mutta jälkipuinti evakuointien onnistumisesta tulee kestämään kauan. Täysin aiheesta.

Jos kokonaisuudesta jotain halutaan oppia, suunnitelmia pitää olla kaikenlaisiin ja hyvin nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Päätös lähettää paikalle puolustusvoimien suojausjoukko oli oikea, ja sen varaan on nyt laskettava paljon. Aikarajan umpeutumiselle hekään eivät mahda mitään.