Pääkirjoitus: Tie ulos epidemiasta perustuu rokotus­kattavuuteen – korona­piikkiä vastustava propaganda on haitallista ja vastuutonta

Koronarokotuksista leviää Suomessa edelleen höpötietoa ja vahvaa, pelottelulla maustettua propagandaa.

Vääristelty ja tahallisesti levitetty tieto koronarokotuksista on haitallista, sillä se saa paljon näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.

Erityisen vastuutonta on, jos työnantaja jakaa rokotusvastaista propagandaa alaisilleen. Noin 700 työntekijän tavarataloyhtiötä johtava kauppias Juha Kärkkäinen on kehottanut työntekijöitään kieltäytymään koronarokotteesta. Asiasta kertoi Iltalehti keskiviikkona.

IS kysyi Kärkkäiseltä, miksi hän kehotuksensa antoi.

– Sen takia, että siitä on nyt ilmennyt niin paljon haittavaikutuksia, että rokotetta ei ole missään tapauksessa järkevää ottaa, toimitusjohtaja vastasi.

Tampereen kaupunki ja Tampereen yliopistollinen sairaala Tays joutuivat puolestaan tällä viikolla puuttumaan perättömiin huhuihin, joiden mukaan nuoria olisi jouduttu kuljettamaan koulusta ambulanssilla sairaalaan koronarokotuksen jälkeen. Huhut olivat peräisin sosiaalisessa mediassa julkaistusta videosta.

Lääketieteellinen tutkimus ja rokotusten haittavaikutusten seurannasta saatu data eivät tue rokotusvastaisessa propagandassa esitettyjä väitteitä.

On toki totta, että rokotuksista voi aiheutua haitallisia sivuvaikutuksia. Ne ovat kuitenkin yleensä lieviä ja ohimeneviä. Keskeistä on punnita rokotusten haittojen ja hyötyjen suhdetta. Tiedeyhteisön laaja konsensus on, että koronarokotuksista saadut hyödyt ylittävät haitat selvästi.

Kaikeksi onneksi väärän rokotetiedon saama näkyvyys ei vastaa todellista tilannetta. Rokotuskattavuus kasvaa tasaisesti, ja erityisesti nuorten rokotukset edistyvät hyvää vauhtia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sosiaali- ja terveysministeriö kertoivat torstaina, että jo puolet rokotettavista suomalaisista on saanut täyden kahden annoksen rokotussarjan. Halukkuus ottaa koronarokotus on sekin kyselyjen mukaan ennallaan.

Rokotuskattavuuden noususta huolimatta koronavirusta kiertää vielä väestössä kohtalaisen paljon, etenkin rokottamattomien keskuudessa. Terveysviranomaisten tuoreimpien arvioiden mukaan Suomi on hankalassa murrosvaiheessa. Sairaalahoidon tarve on vielä kasvanut viikko viikolta, mutta onneksi maltillisesti. Uusien hoitojaksojen ennuste alkaa jo kääntyä laskuun.

Hyvä tieto on myös se, että Euroopan unionissa käytössä olevat rokotteet antavat varsin hyvän suojan kaikkia koronaviruksen muunnoksia vastaan. Ajan myötä rokotusten suoja deltavarianttia vastaan voi heikentyä, mutta tällä hetkellä tilanne näyttää kohtuullisen hyvältä.

Suomen tie ulos epidemiasta ja kohti normaalia elämää perustuu ihmisten omaan järkevään toimintaan ja pitkälti myös rokotuskattavuuden nousuun mahdollisimman korkeaksi. Siksi jokaisen on tärkeä muistaa, ettei huhuja pidä levittää. Rokotuksen ottaminen on sekä oma että koko kansan etu.