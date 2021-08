Pääkirjoitus: Riikka Purran valinnan jälkeen vain kokoomus ei ole edes kokeillut naispuheenjohtajaa

Kun perussuomalaiset valitsivat Riikka Purran johtoonsa, kokoomus jää ainoaksi perinteiseksi puolueeksi, jolla ei ole edes ollut yhtään naispuheenjohtajaa.

Riikka Purra on ensimmäinen naispuheenjohtaja perussuomalaisissa. Kokoomus jää ainoaksi puolueeksi, joka ei ole valinnut kertaakaan naispuheenjohtajaa.

Perussuomalaisia on viime lauantaista saakka johtanut naispuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra. Perussuomalaisten osalta naispuheenjohtajan valinta rikkoi yhden lasikaton, sillä puoluetta on pidetty perinteisesti niin sanottuna äijäpuolueena, ja sellaiseksi se on julkisuudessa kieltämättä myös profiloitunut.

Myös perussuomalaisten kannattaja- ja äänestäjäkunta on ollut reilusti miesvoittoista. Saako puolue Purran myötä enemmän naiskannattajia vain karkaako miesväki, sen tulevaisuus näyttää. Vai onko sukupuolella mitään merkitystä?

Perussuomalaisten myötä kaikilla perinteisillä eduskuntapuolueilla on nyt naispuheenjohtaja – paitsi kokoomuksella.

Kokoomuksessa puolueen ensimmäisestä puheenjohtajasta Hugo Suolahdesta (1918-20) alkaen mies on seurannut miestä. Tunnetuimpia naisia, jotka ovat pyrkineet puheenjohtajaksi, ovat olleet Sirpa Pietikäinen 1991, Maija Perho 1993, Marjo Matikainen-Kallström 2004, Paula Risikko 2014 ja Elina Valtonen (ent. Lepomäki) 2016, mutta kenenkään kannatus ei ole riittänyt puolueen ykköspaikalle.

Puoluesihteeriksi nainen on kokoomuksessakin kelvannut. Ensimmäisen naispuoluesihteerin kokoomus valitsi 1995, kun paikalle nousi turkulainen Maija Perho.

Yhden lasikaton kokoomus on sen sijaan rikkonut. Se nosti ensimmäisenä naisen eli Riitta Uosukaisen eduskunnan puhemieheksi 1994. Hän oli myös puolueensa presidenttiehdokas.

Mutta esimerkiksi keskustan Annika Saarikko on jo puolueensa neljäs naispuheenjohtaja, joista kaksi eli Anneli Jäätteenmäki ja Mari Kiviniemi toimivat myös lyhyen aikaa pääministereinä. Sdp:n Sanna Marin on puolueensa toinen naispuheenjohtaja Jutta Urpilaisen jälkeen. Vasemmistoliittoa ehti ennen Li Anderssonia johtaa (1998-2006) Suvi-Anne Siimes.

Vihreiden Maria Ohisalo on kuudes naispuheenjohtaja puolueessaan, kristillisten Sari Essayah toinen ja Rkp:n Anna-Maja Henriksson ensimmäinen.

Kuntavaalivoiton jälkeen näyttää, että Petteri Orpo johtaa kokoomusta seuraaviin eduskuntavaaleihin. Asettuuko esimerkiksi suosittu Elina Valtonen Orpon vastaehdokkaaksi ensi kesänä?

Sukupuoli ei voi olla puheenjohtajan tärkein ominaisuus. Mutta naispuheenjohtajan puute on kokoomuksen kaltaiselle puolueelle kiusallista erityisesti siitä syystä, ettei puolueen historiasta löydy ainoatakaan naispuheenjohtajaa. Siitä ei voi olla kyse, etteikö riittävän päteviä olisi puolueessa ollut.

Perussuomalaisten perustaja Timo Soini on epäillyt julkisesti voiko juuri perussuomalaisia johtaa nainen. Tasa-arvon Suomessa kysymys on outo. Mutta töitä tasa-arvon eteen riittää edelleen niin kauan kuin nainen on puolueen puheenjohtajana erikseen hämmästeltävä erikoisuus.