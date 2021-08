Afganistanista tuli entistä suurempi ongelma Yhdysvalloille.

Kabulin lentokentälle pakkautuneet ihmiset kertovat Afganistanin hädästä. Julma Taleban-liike valtasi pääkaupungin hetkessä. Se lupailee malttia ja sovintoa, mutta tiedot jo aiemmin vallatuilta alueilta kertovat muuta.

Yhdysvaltojen ja sitä tukeneiden länsimaiden aikomus oli jättää Afganistan siististi. Lopputulos oli sotkuinen. Päävastuun tästä kantaa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden.

Yhdysvalloissa vetäytymisen tuki oli vankkaa. Syyskuun 11. päivän iskuista ja sodan alusta on jo 20 vuotta. Sinä aikana on kasvanut sukupolvi, joka ei muista miksi Afganistaniin mentiin. Moni vanhempikin on väsynyt sotaan. Sen jatkaminen olisi maksanut sotilaiden henkiä, mutta ennen kaikkea rahaa.

Pelkkä ihmisoikeuksien ja erityisesti naisten oikeuksien puolustaminen ei enää riittänyt perusteluksi länsimaiden armeijoiden pitämiseksi kaukaisella taistelukentällä.

TALEBANIN salamasota romahdutti yhdysvaltalaisten korttitalon. Afganistan voi jälleen muuttua terrorismin tukikohdaksi. Uhka kohdistuu erityisesti Yhdysvaltoihin. Afganistan voi vaatia enemmän Yhdysvaltain sotilaiden huomiota kuin ennen.

” Moskova ja Peking harkitsevat, kuinka ne voisivat hyödyntää uutta Taleban-hallintoa suurissa valtapeleissä.

Afganistanin hallinto toimi 20 vuotta vain Yhdysvaltain ja sen liittolaisten tuen varassa. Se hylättiin hetkessä. On monia muita hallituksia, jotka ovat luottaneet Yhdysvaltain tukeen. Nyt ne miettivät koska on niiden vuoro tulla hylätyiksi hetkessä.

Yhdysvaltain kilpailijat Venäjä ja Kiina ottavat jo kaiken ilon irti. Ne ilkkuvat suurvaltaa propagandassaan. Moskova ja Peking harkitsevat, kuinka ne voisivat hyödyntää uutta Taleban-hallintoa suurissa valtapeleissä.

PUOLUSTUKSEKSEEN Biden voi esittää, että vetäytymisestä sopi hänen edeltäjänsä Donald Trump. Biden itseasiassa lykkäsi sitä muutamalla kuukaudella. Hän ei kuitenkaan pyörtänyt Trumpin päätöstä.

Biden on ainoa, jolla olisi viime kuukausina ollut valtaa tehdä asialle jotakin. Hän kuitenkin uskoi asiantuntijoidensa ennusteita. Niiden mukaan Talebanin ei pitänyt pystyä Kabulin valtaukseen pitkään aikaan. Ennusteet olivat vääriä.

Biden halusi keskittyä kotimaan asioihin. Pandemiakriisi on ratkaisematta. Yhdysvallat tarvitsisi varojaan rapistuvan infrastruktuurinsa korjaamiseen eikä kaukaisiin sotiin. Tämän Biden tajusi. Hänen ensimmäinen suuri ulkopoliittinen erehdyksensä vaikeuttaa kuitenkin välttämättömiä uudistuksia Yhdysvalloissa.

ENITEN kärsivät ne afganistanilaiset, jotka uskoivat vuosia kansainvälisen yhteisön lupauksiin. Heidät hylättiin oman onnensa nojaan. Ainoa toivo on, että Taleban pitäisi edes osan lupauksistaan maltista.

Lukemattomien afganistanilaisten mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään tuhoutui viime viikonlopun aikana. Syyttävä sormi osoittaa Valkoiseen taloon. Sen isäntä olisi voinut toimia toisin.