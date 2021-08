Pääkirjoitus: Suuri Zapad-sotaharjoitus pakottaa lännen jälleen kerran arvailemaan Venäjän aikeita

Valko-Venäjän tilanne antaa strategiselle Zapad 2021 -sotaharjoitukselle vahvan poliittisen ulottuvuuden, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Maskirovka on venäläistä sotataitoa, joka pyrkii johtamaan vastustajaa harhaan, salaamaan omat aikeet ja häiritsemään tietojen keräämistä omista vahvuuksista ja heikkouksista.

Venäjän läntisen sotilaspiirin strateginen sotaharjoitus Zapad 2021 alkaa 10. syyskuuta ja päättyy 16. syyskuuta. Osa harjoituksesta pidetään Valko-Venäjän alueella yhdessä valkovenäläisten joukkojen kanssa.

Edellisen Zapad-harjoituksen aikana vuonna 2017 Valko-Venäjän puolustusministeriö julkaisi karttoja ja kuvauksia harjoituksen kulusta. Harjoitukseen oli kutsuttu tarkkailijoita Baltian maista.

Neljän vuoden takaista avoimuutta ei Zapad 2021:n alla ole toistaiseksi näkynyt. Poliittinen tilanne Valko-Venäjällä muuttui perusteellisesti vuosi sitten, ja maan itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukashenka on tullut entistä riippuvaisemmaksi Venäjän tuesta. Se muuttaa kuviota merkittävästi ja tuo harjoitukseen vahvan poliittisen ulottuvuuden.

Lue lisää: IS Liettuassa: Maahanmuuttaja­vyöry herätti pahat aavistukset – saako Putin tästä tekosyyn ottaa Valko-Venäjän ”suojelukseensa”?

Venäjältä avoimuutta on turha odottaa. Salamyhkäisyys on tarkoituksellista, maskirovkaa.

Zapad 2021:tä edelsi Venäjän suuri asevoiman keskitys Ukrainan rajalle viime keväänä, harjoitusten nojalla. Valtaosa joukoista on yhä Ukrainan läheisyydessä raskas kalusto mukanaan. Shakkilaudalle tuli torni, jonka liikkeitä voi vain arvailla.

” Salamyhkäisyys on tarkoituksellista, maskirovkaa.

Mutta miksi läpinäkyvyyttä pitäisi edes vaatia venäläisiltä? Siksi, että Venäjä on sitoutunut Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä Etyjissä sovittuihin niin sanottuihin luottamusta lisääviin toimiin, joiden pitäisi liennyttää jännitteitä Euroopassa. Länsimaat noudattivat näitä sitoumuksia Naton laajan Defender Europe -harjoituksen yhteydessä keväällä.

Venäjä ja Valko-Venäjä ovat ilmoittaneet Zapad 2021:n harjoitusjoukkojen vahvuudeksi 12 800 sotilasta. Niistä venäläisiä on 2 500. Se on juuri sopivasti alle Etyjin Wienin-asiakirjan määrittämän rajan, jonka mukaan tarkkailijoiden pääsy on sallittava yli 13 000 sotilaan harjoituksiin.

Edellisen kerran Venäjä ilmoitti, että Zapad 2017:een otti osaa yhteensä 12 700 sotilasta. Läntisten arvioiden mukaan todellinen määrä oli kuusinkertainen ilmoitettuun nähden.

Saa nähdä, mitä harjoituskumppanit ja läntiset tiedustelulähteet kertovat Zapad 2021:n joukkojen vahvuuksista sitten kun manööverit ovat ohi.

Kiinnostavaa on tarkastella myös sitä, kuinka paljon joukkoja Venäjä kotiuttaa naapurimaasta harjoituksen päätyttyä. Vai kotiuttaako lainkaan? Entä kuinka paljon kalustoa ja huoltotarvikkeita venäläiset jättävät naapuriin myöhempää tarvetta varten?

Lue lisää: Lukashenka intoutui yli 8-tuntiseen tiedotus­tilaisuuteen – uhkasi antaa ”täysillä turpiin” Liettualle ja sijoittaa ”Venäjän kaikki ase­voimat” maa­perälleen

Lukashenka on kertonut, että hän on valmis pyytämään Venäjää sijoittamaan joukkoja Valko-Venäjälle, jos niitä tarvitaan molempien maiden turvallisuuden varmistamiseksi. Maanantaina hän antoi ymmärtää myös olevansa valmis hyväksymään Venäjän havitteleman lentotukikohdan perustamisen Valko-Venäjälle.

Takinkäännös on aikamoinen. Vielä vuosina 2014–2020 Lukashenka torjui itänaapurin toiveet lisätä sotilaallista läsnä­oloaan Valko-Venäjällä. Tuolloin hän yritti esiintyä tasapainottavana tekijänä Venäjän ja lännen välissä.

Nyt Lukashenka pelaa Moskovan pussiin ja härnää Natoon kuuluvia naapurimaitaan, Venäjän eduksi, pitääkseen takanaan Moskovan tuen. Hän käyttää turvapaikanhakijoita horjuttaakseen Liettuan vakautta.

Lisää tällaista härkkimistä voi tulla Zapad 2021:n aikana. Mutta millaista? Shakkipelin siirtoja tekevien Moskovan strategien todelliset aikeet ovat maskirovkan peitossa.