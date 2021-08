Koronaviruksen deltamuunnos, tartuntojen kasvu ja rokotustahdin hidastuminen lisäävät taloudenkin epävarmuutta.

Suomen ja muun euroalueen talous toipuu kuin toipuukin koronakriisin ensi-iskuista. Toipuminen on osin ollut jopa ripeämpää kuin vielä alkuvuodesta uskallettiin toivoa.

Taloustilastoihin on viime kuukausina kirjattu meillä vuosikausiin kovimpia kasvulukuja. Esimerkiksi kansantalouden kokonaistuotannon määrässä mitattiin kesän korvalla lähemmäs kymmenen prosentin vuosikasvu.

Hurjan oloisista kasvuluvuista ei silti pidä hullaantua maalailemaan liian ruusuisia tulevaisuuden näkyjä.

Vaikka talouden toipuminen koronakoomasta on tosiasia, ja vaikka kasvuluvut ovat olleet komeita, oli viimevuotinen koronaromahdus vielä voimakkaampi kuin romahdusta seurannut toipilaskasvu on ollut.

” Maailmantalous oireilee jo ripeimmän toipilaskasvun hiipumista.

Kasvulukujen – ja talousodotusten – suhteuttamiseksi onkin syytä panna merkille, että Suomen ja koko euroalueen kokonaistuotanto on edelleen niukempaa kuin vuoden 2019 lopussa ennen koronakriisiä.

Euroalueen talouskasvu – ja koronakriisistä toipuminen – on ollut hitaampaa ja heikompaa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja varsinkin Kiinassa.

Nämä euroalueen kanssa kilpailevat talouden maailmanmahdit ovat jo saavuttaneet ja ylittäneetkin koronakriisiä edeltäneet talousmittansa, Kiina peräti yhden kokonaisen vuoden tuotantoaan vastaavalla määrällä.

Meikäläisiä talouslukuja ihaillessa ja tulevaisuuden kasvunäkymiä ounastellessa onkin syytä pitää mielessä suhteellisuuden taju – ja se, että maailmantalous oireilee jo ripeimmän toipilaskasvun hiipumista.

Esimerkiksi Kansainvälinen valuuttarahasto IMF korostaa uusimmassa maailman talousennusteessaan epävarmuuden ja riskien lisääntyneen. Laitos on laskenut Intian ja Kiinan kaltaisten suurten kehittyvien talouksien kasvuennusteitaan.

Talousnäkymiä varjostaa eritoten koronaviruksen deltamuunnos ja rokotusohjelmien yhä mittavat haasteet.

Koronan deltamuunnos on kääntänyt tartuntaluvut monin paikoin jyrkkäänkin kasvuun, kun taas rokotustahti on useissa maissa hidastunut tai vasta pääsemässä vauhtiin. Niinpä erityyppisiä koronarajoituksia on kautta maailman edelleen voimassa runsaasti, ja juuri deltamuunnoksen takia moni maa ennemmin kiristää kuin keventää rajoituksia.

Koronaviruksen ja sen muunnosten leviäminen ja rokoteohjelmien mittavat haasteet ovatkin yhä vakava uhka kansanterveydelle – ja siksi myös taloudelle.

Ja koska kyse on maailmanlaajuisista ilmiöistä, heijastuvat koronapandemian ja maailmantalouden käänteet – ja niihin liittyvä suuri epävarmuus – Suomeenkin, halusimme tai emme.

Niin kauan kuin maailman koronanäkymät ovat epävarmoja, myös talousnäkymät pysyvät hämärän peitossa.

Epävarmuus tulevasta vaatii talouden ja politiikan päättäjiltä viisautta – ja malttia olla pahentamatta asioita.