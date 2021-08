Pääkirjoitus: Rokotelaiskuuteen ei ole nyt varaa – koulujen lähiopetus on turvattava

Koulut aloittavat tällä viikolla lähiopetuksessa. Jotta etäopetukseen ei jouduttaisikaan, koronarokotusten suhteen ei tule laiskistua, kun neljäs korona-aalto iskee päälle.

Koulut alkavat tällä viikolla, yleisin koulunaloituspäivä on keskiviikko. Koulut aloittavat lähiopetuksessa, mutta pelko etäopetukseen siirtymisestä väijyy koko ajan taustalla samaan aikaan, kun koronan neljäs aalto iskee päälle. Eikä kyse ole vain perusopetuksesta. Myös toisen asteen oppilaitokset, korkeakoulut ja yliopistot elävät saman paineen alla.

Siksi onkin enemmän kuin huolestuttavaa, että rokotustahti on kesän aikana hidastunut selvästi. Valtakunnan tasolla 16 prosenttia, mutta paikoin jopa yli 50 prosenttia, käy ilmi Ilta-Sanomien tiistaina julkistamasta selvityksestä. Tiedot on hankittu THL:n avoimesta rokoterekisteristä.

– Jos nuorempien ikäryhmien rokotuskattavuus jää näin alhaiseksi, se käytännössä tarkoittaa sitä, ettemme pääse laumasuojatavoitteeseen, Keski-Pohjanmaan Soiten koronarokituksista vastaava palvelualuejohtaja Jukka Aro varoittaa.

Paikoin tilanne on parempi, paikoin huonompi. THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sanoo IS:lle olevansa silti tyytyväinen Suomen rokotetilanteeseen notkahduksesta huolimatta.

Hallitus linjasi viime viikolla, että rokotuksia laajennetaan nuoriin 12-15-vuotiaisiin. Se on yksi keino varmistaa, että koulut pysyvät lähiopetuksessa jatkossakin. Siksi rokotenotkahduksen toivoisi jäävän vain kesäilmiöksi.

Rokotustahdin hiipumista selitetään kesälomilla ja sillä, että ihmiset ovat väsyneet koronaan, osa ei ehkä pelkää enää sairastumistakaan kuten aikaisemmin. Koronatilanne tuskin helpottaa, sillä kesätapahtumien tartuntapiikit ovat osin vasta ilmaantumassa.

Rokoteaktiivisuutta puolestaan lisäävät walk in-rokotepisteet, joista on kertynyt hyviä kokemuksia. Nuorille on helpompaa mennä rokotuksiin ilman ajanvarausta.

Myös rokotevastaisuus nostaa paikoin päätään, toivottavasti ja luultavastikaan ei kovin korkealle. Todisteet rokotusten voimasta puhuvat puolestaan. Yhdysvalloissa CNN on analysoinut Yhdysvaltojen tartuntatautikeskuksen CDS:n dataa, jonka perusteella täyden rokoteannoksen saaneista 99,99 prosenttia on välttänyt koronaviruksen vuoksi sairaalaan joutumisen tai kuoleman. Pohjana on 164 miljoonan ihmisen rokotetiedot.

Nytkin poliisi suorittaa perinteistä tehostettua liikenteenvalvontaa koulujen lähistöllä. Moni vanhempi mietti liikenteen ohella koronasyksyä.

Jos etäopetukseen ajaudutaan vielä kolmatta kertaa, se on kolmas kerta liikaa – sekä vanhemmille että ennen muuta koululaisille. Etäopetuksen myötä moni peruskoululainen on vaarassa tippua kelkasta, joten lähiopetus tulee turvata nyt niin pitkälle kuin mahdollista.

Rokotteen ottaminen on tässä suhteessa helppo rasti. Hyvä, että myös kouluterveydenhuolto on varautunut peruskoululaisten rokottamiseen ja rokotukset alkavat samaan aikaan kuin koulutkin.