Suomi on jatkossakin yksi maapallon nopeimmin lämpenevistä maista.

Tuhoisat maastopalot ovat tänä kesänä riehuneet muun muassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kuva Muglan kylästä Marmarisin alueelta Turkista on otettu 2. elokuuta.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi ensimmäisen arviointiraporttinsa vuonna 1990. Raportin varoitukset eivät tuolloin herättäneet suurta vaaran tuntua. Suomi oli ajautumassa syvään lamaan. Huoli suurtyöttömyydestä ja hyvinvointivaltion kohtalosta veivät poliittisten päättäjien ja kansalaisten huomion.

Toisin on nyt, kun IPCC:n uusin arviointiraportti on julki. Tietoisuus uhkaavasta ilmastokriisistä on aivan eri tasolla kuin kolme vuosikymmentä sitten. Ilmastopolitiikasta käydään jatkuvaa keskustelua, ja toimet päästöjen vähentämiseksi ulottuvat jo arkipäivään. Kriisitietoisuutta lisäävät Suomen mittaushistorian lämpimin kesäkuu, Euroopassa ja Yhdysvalloissa riehuvat tuhoisat maastopalot sekä uutiset Grönlannin jääpeitteen kiihtyvästä sulamisesta ja Golfvirran mahdollisesta heikentymisestä.

Uudessa ilmastoraportissa on kaksi keskeistä viestiä. Ensimmäinen on se, ettei maapallon keskilämpötilan nousun pysäyttäminen edes kahteen asteeseen ole mahdollista ilman välittömiä päästövähennyksiä. Kahden asteen nousu merkitsisi sitä, että kuumien jaksojen lämpötilat ylittäisivät monilla alueilla kriittisen sietokynnyksen. Sekä ihmisten terveys että maatalous joutuisivat liian kovalle koetukselle.

Maapallon keskilämpötila on tähän mennessä noussut 1,1 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna. Arviointiraportin toinen viesti on lohdullinen: kriittisenä pidetty 1,5 asteen keskilämpötilan nousu on yhä vielä estettävissä.

Aikaa 1,5 asteen tavoitteessa pysymiseen ei ole paljon: ratkaisut on tehtävät tällä vuosikymmenellä. Valtioiden olisi sitouduttava uusiin päästöleikkauksiin YK:n seuraavassa ilmastokokouksessa Glasgow’ssa marraskuussa. Epäonnistumiseen ei ole varaa. Mitä enemmän ilmasto lämpenee, sitä tuhoisammiksi tulevat muutoksen vaikutukset.

Raportti osoittaa, että jokainen päästämättä jäänyt hiilidioksiditonni auttaa torjumaan katastrofin uhkaa. Siksi myös pienten valtioiden ilmastopolitiikalla sekä yksilöiden toimilla ja valinnoilla on merkitystä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomi on jatkossakin yksi niistä alueista, jotka lämpenevät nopeimmin maailmassa. Talvet ovat jo tähän saakka lämmenneet jo yli kolme astetta esiteollisesta ajasta. Paukkupakkasia on entistä harvemmin, ja lumen sulaminen on aikaistunut. Pitenevät lämpimät jaksot puolestaan yleistyvät kesäisin. Kasvukausi pitenee, mutta Suomeen voi samaan aikaan tulla uusia tuholaislajeja.

Hallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on saada Suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Tällä hetkellä kasassa on noin puolet tarvittavista päästövähennyksistä. Toista puolikasta varten tarvitaan vielä lisää päätöksiä.

IPCC:n uusi arviointiraportti tukee tieteellisin tosiasioin politiikkaa, joka pyrkii järeisiin ilmastotoimiin.