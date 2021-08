Pääkirjoitus: Sanna Marinin täyskäännös

Siinä missä keväällä peloteltiin kovilla rajoituksilla, nyt tarkoitus on pitää yhteiskuntaa mahdollisimman paljon auki.

Kesälomansa päättänyt pääministeri Sanna Marin (sd) ilmestyi koko kansan kuultavaksi Ylen A-Studioon keskiviikkona illalla, ja torstaina hän kommentoi koronatilannetta Säätytalosta useamman kerran.

Jo keskiviikkoiltana oli nähtävissä pääministeri, joka oli tehnyt suhtautumisessaan suorastaan täyskäännöksen. Marin sanoi, että tarkoitus on pitää nyt yhteiskuntaa auki. Täsmälleen sama viesti kuultiin torstaina Säätytalolta, kun hallitus kokoontui koronakokoukseensa.

Lue myös: Suora lähetys Sääty­talolta: Ministerit poistuvat korona­kokouksesta – IS seuraa

Viesti on aivan toinen kuin keväällä – joskin myös rokotetilanne on nyt huomattavasti parempi. Kevättalvella pääministeri puhui varsin dramaattisin sanakääntein sulkutilasta. Mitä ilmeisimmin tarkoitus oli saada ihmiset rajaamaan rajusti sosiaalisia kontaktejaan, ja samalla saada yritykset ymmärtämään, että työntekijät on syytä pitää etätöissä.

Nyt on toinen ääni kellossa. Siitäkin huolimatta, että keskiviikon tartuntamäärät olivat korona-ajan pahimmat. Se antaa toivoa, että yhteiskunta todella pysyy auki.

Myös muissa asioissa pääministeri vaikuttaa muuttaneen kantaansa. Keväällä hän suhtautui hyvin varauksella koronapassiin, keskiviikon A-studiossa hän sanoi suhtautuvansa asiaan ”periaatteellisen myönteisesti”.

Tiedossa on, että asiassa on paljon perusoikeuksiin liittyviä ongelmia, joista oikeustieteilijöillä on keskenään ristiriitaisia näkemyksiä. Asiaa on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä. Perusoikeuksien lisäksi haasteita tuo testauskapasiteetti, jota tarvittaisiin todella paljon. Osa sairaanhoitopiireistä pitää asiaa hankalana.

Erinomainen uusi tieto oli, että 12–15-vuotiaiden koronarokotukset alkavat ensi viikon maanantaina. Tarkoitus on, että koululaiset kaikilla asteilla pysyvät lähiopetuksessa niin pitkään kuin suinkin mahdollista.

Lue myös: STM:n esitykset: 12 – 15-vuotiaiden rokotukset käyntiin maanantaina, ravintoloille lisärajoituksia

Hallituksen strategia on ollut, että ensin rokotettiin riskiryhmäläiset, joten lapset jäivät häntäpäähän rokotejonossa. Nyt kun yhteiskuntaa avataan – ja pyritään pitämään auki – lapset ja nuoret ovat kärkipäässä.

Rokotusten laajeneminen uusiin ikäryhmiin on tärkeää siitäkin syystä, että deltaviruksen vuoksi rokotekattavuus on saatava paljon aiempaa oletettua korkeammaksi. Pääministeri sanoi toivovansa, että jokainen, joka rokotteen voi ottaa, käy sen ottamassa. Hän on arvioinut, että yli 16-vuotiaissa rokotekattavuudessa pitäisi päästä yli 90 prosenttiin.

Joka tapauksessa suunta on nyt täysin toinen kuin keväällä. Silloin uhkakuvana olivat koko ajan kiristyvät rajoitukset, nyt äänensävy on se, että yhteiskunta täytyy saada pysymään auki.

Suunta pois yksikantaisesta rajoituslinjasta on oikea. Kun rokotukset etenevät ja estävät vakavia tautimuotoja ja jos sairaalahoitoon joutuvien määrä ei koettele terveydenhoidon kantokykyä, yhteiskunnan avaamisen pitää olla päätavoite.