Pääkirjoitus: Lukashenkan Valko-Venäjä kohtelee törkeästi urheilijoitaan – vetelä olympialiike vain ihmettelee vieressä

Diktaattori-presidentti Aljaksandr Lukashenka toimi juuri niin häikäilemättömästi kuin hänellä on tapana. Kenellekään ei enää voi olla epäselvää, miten maa kohtelee omia kansalaisiaan.

Valko-Venäjän hirmuhallinto on noussut viime päivinä taas uutisoinnin keskipisteeksi, vaikka he eivät varmasti sitä itse halua.

Sunnuntaina valkovenäläinen pikajuoksija Krystsina Tsimanouskaja yritettiin pakottaa palaamaan kotimaahansa sen jälkeen, kun hän oli arvostellut sosiaalisessa mediassa maajoukkueen johtoa. Tsimanouskaja kieltäytyi poistumasta Japanista.

Alkuviikosta tuli myös tieto, että valkovenäläinen oppositioaktivisti Vitali Shishov on löydetty kuolleena Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Hänet oli ilmoitettu kadonneeksi maanantaina, kun hän ei palannut aamulenkiltään. Shishov löydettiin hirttäytyneenä puistosta, ja poliisi on aloittanut rikostutkinnan epäillystä murhasta.

Shishov johti järjestöä, joka auttaa valkovenäläisiä löytämään Ukrainasta majoitusta, töitä ja se antaa myös lainopillisia neuvoja. Hän oli viime aikoina sanonut epäilevänsä, että häntä seurataan juoksulenkeillä.

Shishov oli paennut Valko-Venäjältä viime vuonna, sen jälkeen kun diktaattori, presidentti Aljaksandr Lukashenka voitti maan presidentinvaalit 80 prosentin äänivyöryllä. Vaalit on tuomittu laajasti vilpillisiksi ja niistä on seurannut lukuisia suurmielenosoituksia Valko-Venäjällä.

Pikajuoksija Tsimanouskajan tapauksesta tekee tyrmistyttävän se, miten avoimesti Valko-Venäjän urheilujohto häntä painosti. Heidän keskusteluistaan on vuotanut julkisuuteen 20 minuutin mittainen ääninauha. Sen aikana Tsimanouskajalle esimerkiksi vihjataan, että hän voi ratkaista tilanteen hyppäämällä parvekkeelta.

Diktaattori Lukashenkan nimeä ei keskustelussa mainita, mutta on ilmiselvää, keneen viitataan. Varsinkin, kun Valko-Venäjän olympiakomitean puheenjohtajana toimii presidentti Lukashenkan poika.

Tsimanouskaja ei taipunut painostukseen, vaan lensi keskiviikkona Itävallan kautta Puolaan. Siellä hänen on määrä tavata perheensä. Lennon reititystä muutettiin viime hetkellä, koska viime keväänä Valko-Venäjä pakotti EU:n sisäisellä lennolla olleen Ryanairin koneen laskeutumaan Minskiin väitetyn pommiuhan perusteella. Koneesta pidetettiin oppositioaktivisti Raman Pratasevitsh ja hänen naisystävänsä Sofija Sapegan. Molempia uhkaa jopa 15 vuoden vankeustuomio. Lentokoneesta ei tietenkään löytynyt pommia.

EU ja Yhdysvallat kiristivät tämän jälkeen pakotteita Valko-Venäjää kohtaan. Tsimanouskajan tapauksessa Kansainvälinen olympiakomitea on ollut täysin hampaaton. Selvää on, että se ei pysty suojelemaan urheilijoita totalitaaristen maiden uhkailuilta. Nyt olympiakomitean pitää ryhdistäytyä ja alkaa toimia asiassa.

Valko-Venäjän oppositiolle on viimeistään nyt selvää, että he eivät ole turvassa edes ulkomailla. Euroopassa on maa, joka uhkailee kansalaisiaan mielivaltaisesti, ja sulkee heitä vankiloihin ja mielisairaaloihin, jos presidenttiä tai maan toimia arvostellaan. Esimerkiksi vain sosiaalisessa mediassa.