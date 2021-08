Jussi Halla-ahon lähtö perussuomalaisten johdosta muuttaa tilannetta.

Petteri Orpolla on ollut kesämökillä aikaa ajatella ja parantua sydäninfarktista.

Sairauslomallaan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on ottanut etäisyyttä päivänpolitiikan nyansseihin ja ajatellut asioita paljon eteenpäin. Voitokkaiden kuntavaalien jälkeen tullut sydäninfarkti pysäytti miehen hetkeksi, mutta ideointikykyä se ei vienyt.

Mietinnän tuloksen Orpo kertoi lauantaina Ilta-Sanomissa. Hän tähtää siihen, että vuoden 2023 eduskuntavaaleissa kokoomus on selvästi suurin puolue, hän itse jatkaa kokoomuksen johdossa, vie sen hallitusneuvottuihin, joissa tavoitellaan porvarihallitusta. Ja sitten hänestä tulee pääministeri.

Visio on selvä. Se vaatii kuitenkin, että ensin pitää voittaa vaalit. Lisäksi se vaatii, että muut porvaripuolueet menestyvät sillä tavalla, että porvarihallituksen kokoaminen on mahdollista.

Suurin uutinen Orpon visiossa on se, että hän näkee perussuomalaiset nyt hallituskelpoisena puolueena. Vielä vuonna 2017, kun Jussi Halla-aho nousi perussuomalaisten johtoon, nimenomaan Orpo sanoi, että hallitusyhteistyö ei ole mahdollista.

Nyt siis on.

Orpon sanoin mitään puoluetta ei pidä ”demonisoida”. Jos perussuomalaiset haluavat hallitukseen, yhteistyölle kokoomuksen kanssa on monta reunaehtoa. Haastattelussa kokoomuksen puheenjohtaja sanoo näin: ”Jos he (perussuomalaiset) puheenjohtajavaihdoksen myötä tähtäävät hallituspuolueeksi, heillä on oltava myös kompromissivalmiutta Eurooppa-politiikassa, maahanmuuttopolitiikassa ja ilmastopolitiikassa. Ei niitä kukaan muukaan yksin sanele.”.

” Orpon puheet ovat hyvin lähellä sitä, miten Ruotsissa on edetty.

Perussuomalaisten puoluekokous on elokuun puolivälissä. Siellä valitaan Halla-ahon seuraaja ja varapuheenjohtajisto.

Orpon puheet ovat hyvin lähellä sitä, miten Ruotsissa on edetty. Ruotsidemokraatit eivät kelvanneet yhdellekään toiselle puolueelle pitkään aikaan, nyt heidän kanssaan tehdään yhteistyötä.

Puheet tuovat esiin myös tietynlaisen blokkipolitiikan. Suurten puolueiden puheenjohtajat puhuvat julki vuosia ennen vaaleja, millaisia kokoonpanoja he vaalien jälkeen suunnittelevat ja millaisilla ehdoilla.

Äänestäjien kuluttajansuojan kannalta tässä on hyviäkin piirteitä. Äänestäjä voi arvioida, millaisille mahdollisille hallituskokoonpanoille hän äänensä antaa. Tavallaan. Rehellisyyden nimissä aika moni keskustan äänestäjistä tuli yllätetyksi, kun puolue lähti nykyhallitukseen.

Kaikkein puoluejohtajien on silti syytä muistaa, että ensin vaalit on voitettava. Eikä se koskaan ole helppoa.