Koronaviruksen tartuntaluvut kasvavat, mutta päätökset neljännen vaiheen strategiasta loistavat poissaolollaan.

Hallitus lomailee, eduskunta lomailee ja kansa lomailee.

Ainoa, joka ei lomaile on koronavirus.

Viruksen deltavariantti on ärhäkkä tarttumaan, ja se on kääntänyt tartuntaluvut taas kasvuun. Hiljaisen heinäkuun piti olla hiljainen myös pandemiarintamalla. Toisin kävi. Tartuntakäyrä osoittaa nousevan, ja viranomaiset joutuvat joillakin alueilla Suomessa asettamaan jälleen kokoontumisrajoituksia.

Rokotusten etenemisen ansiosta deltavariantti ei juuri nyt rasita sairaaloiden tehohoitopaikkoja.

Silti potilasluvuissakin on kasvua: sairaalahoidoissa oli Suomessa tiistaina 53 potilasta, kun kesäkuun lopulla heitä oli 24. Virus iskee nyt rokottamattomiin tai vain yhden rokotteen saaneisiin nuoriin. Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen muistuttaa (IS 28.7.), että paine on siirtynyt erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon.

Husin alueella koronaterveysasemat ovat ruuhkautuneet, lisäksi tartuntojen jäljityksessä on jopa viikon viive.

Asiantuntijoiden mukaan Suomi on siirtymässä tai jo siirtynyt koronaepidemiassa neljänteen vaiheeseen.

Miten sitä hallitaan?

Toimenpide-ehdotuksia tekevät THL:n ja Husin asiantuntijalääkärit ja rokotevastaavat mediassa. Heinäkuun aikana on noussut esille mm. koronapassin käyttö ja rajoitusten jatkaminen. Kansallinen koronapassi tai terveystodistus, joko paperinen tai digitaalinen, kertoisi rokotukset, mahdollisen sairastamisen ja tuoreimman testituloksen.

” Ministereillä ei näytä olevan kiirettä poliittisten linjausten tekemiseen.

Husin apulaisylilääkäri Ruotsalainen ja Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kannattavat (IS 28.7.) passia keinona hallita epidemiatilannetta. Passin avulla yhteiskuntaa voitaisiin avata, vaikka rokotekattavuus ei olisi riittävän korkea. Myös kansalaisten enemmistö näyttäisi hyväksyvän sen EK:n tuoreen kyselyn perusteella.

Tosin hallitus on jo kertaalleen torpannut passin perusoikeuksien kannalta hankalana. Ainakaan sitä ei ole ollut jatkovalmistelussa.

Nyt tarvitaan poliittisia päätöksiä, miten neljättä vaihetta aiotaan hallita.

Siksi on erikoista, että ministereillä ei näytä olevan kiirettä poliittisten linjausten tekemiseen, vaan hallituksen ministerit jatkavat lomailuaan, jonka he tietenkin ovat ansainneet.

Pääministerin sijainen, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kannatti koronapassia, kun sitä häneltä kysyttiin, mutta muuten koronan suhteen hallituksessa vallitsee rauha.

Koronastrategiasta on toki luvattu linjauksia – elokuussa. Virus jyllää kiihtyvällä vauhdilla, kansa palaa lomiltaan ensi viikolla ja lapset alkavat valmistautua koulutaipaleelle – ilman minkäänlaisia suuntaviivoja siitä, miten kiihtyvän pandemian hallinta vaikuttaa yhteiskunnan arkisiin toimintoihin. Tartuntaluvut lähestyvät viime kevään huippulukuja, ja silloin kyllä kriisikokouksia riitti päivätolkulla.

Kansan valitsemat poliitikot ovat vastuussa kansalle tekemisistään – oli sitten loma tai ei.