Pääkirjoitus: Koronapassia pitäisi vielä harkita – se olisi nyt erittäin käyttökelpoinen

Koronapassissa on ristiriitoja perusoikeuksien kanssa ja ne pitää selvittää tarkkaan. Silti passi olisi hyvä tapa pitää yhteiskuntaa mahdollisimman paljon auki. Tanska otti ja Ranska on ottamassa vastaavan kansallisen terveyspassin käyttöön.

Koronapassi, se on sana, joka herättää kiihkeitä reaktioita puolesta ja vastaan. Eikä ihme. Siinä erotellaan ihmisiä rokotettuihin ja ei-rokotettuihin, testattuihin ja ei-testattuihin. Perusoikeuksien kannalta se ei ole ollenkaan ongelmatonta.

Asiasta olisi silti enemmän kuin tarpeellista keskustella, sillä koronapassi voisi olla oikein toimiva väline siihen tilanteeseen, jossa me nyt koronan kanssa olemme.

Herkästi tarttuva delta-muunnos leviää nopeasti, ja tartuntaluvut ovat paljon korkeammalla kuin viranomaiset ja kansalaiset olettivat. Tiistaina raportoitiin yli 600 uutta tartuntaa. Toisaalta rokotukset tehoavat – sairaalat eivät ole täyttyneet koronapotilasta, eivätkä tehohoidon paikat ole uhassa täyttyä. Ongelmana on, että korona sitoo valtavasti terveydenhuollon resursseja, jotka ovat muualta hoitotyöstä pois.

Ilta-Sanomat (26.7.) pyysi nähtäväkseen koronapassista tehdyn viranomaismuistion. Viranomaiset eivät ole sitä julkaisseet. Muistio on annettu 13. huhtikuuta, eikä se ole virallinen lausunto, vaan alustava arvio asiaan liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä. Niitä on paljon.

Muistiossa arvioidaan koronapassia etenkin perustuslain, yhdenvertaisuuden ja henkilötietojen suojan kannalta. Samoin on eroteltu asioita sen mukaan, käytettäisiinkö passia yksityisen elinkeinoharjoittajan järjestämässä tilaisuudessa, onko kyseessä muu yksityinen palvelu vai onko kyseessä lakisääteinen julkinen palvelu.

Muistiossa todetaan, että lopullisen arvion asian perustuslaillisuudesta tekee eduskunnan perustuslakivaliokunta.

” Ranska on ottamassa käyttöön koronapassia. Maassa pääsy esimerkiksi ravintoloihin, festivaaleille, juniin ja elokuvateattereihin edellyttää terveyspassia.

Suomi ei ole tilanteessa yksin. Tanska hyödyntää omaa koronapassiaan maan exit-suunnitelmassa. Maassa on erittäin laaja testausjärjestelmä, ja testaus on ilmaista. Tämä on yksi Suomessa esitetyistä huolista – testauksen on oltava mahdollista myös heille, jotka eivät voi maksaa testauksen nykyistä suhteellisen kallista hintaa.

Ainakin Saksa, Italia ja Kreikka suunnittelevat kansallisen koronapassin käyttöönottoa.

Suomi on tilanteessa, jossa yhteiskunnan laajamittainen sulkeminen tuntuisi ylimitoitetulta, kun suuri osa kansaa on rokotettu kertaalleen. Toisaalta koulujen alkaminen ja paluu työpaikoille ovat deltamuunnoksen kanssa riski. Varsinkin nuoremmat ikäluokat ovat vasta saamassa rokotuksia.

Edellytykset koronapassin käyttöön pitäisi miettiä vielä kertaalleen. Kaikilta kulmilta. Punnita etuja ja haittoja tarkasti vastakkain. Koronapassi voisi olla erittäin toimiva työkalu, jolla yhteiskuntaa saadaan pidettyä auki mahdollisimman terveysturvallisesti.