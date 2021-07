Pääkirjoitus: Nyt alkaa porvarihallituksen lukkojen rasvaaminen

Kun Jussi Halla-aho jättää perussuomalaisten johdon elokuussa, se avaa myös uusia porvariyhteistyön mahdollisuuksia. Porvarikortti tulee takaisin poliittiseen peliin, kun kokoomus ja perussuomalaiset lähentyvät – se näkyy jo maahanmuuttolinjauksissa, kirjoittaa politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Perussuomalaiset kokoontuvat elokuun puolivälissä Seinäjoelle puoluekokoukseensa päättämään puheenjohtaja Jussi Halla-ahon seuraajasta.

Kyseessä on merkittävä puoluekokous kaikin puolin.

Kyse ei ole pelkästään siitä, ottaako puolueen ohjakset käsiinsä varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra vai kansanedustaja Sakari Puisto. Muitakin halukkaita löytyy, mutta Purra tuntuu etukäteisarviointien perusteella jo tulleen valituksi.

Merkittävän puoluekokouksesta tekee, että sen jälkeen Suomessa avautuu mahdollisuus – ehkä – enemmistöpohjaiseen porvariyhteistyöhön, joka on ollut sekä periaatteellisesti että käytännössä mahdotonta viime vaalikauden jälkeen.

Juuri Halla-aho on ollut henkilönä yksi este. Ei ole enää.

Esteitä on ollut muitakin. On maahanmuuttoa ja EU-politiikkaa, mutta luultavasti ei mitään, mistä ei jatkossa sopuun päästäisi, jos tahtoa löytyy.

Nyt rasvataan porvariyhteistyön lukkoja auki.

Parlamentaarisesti Suomen tilanne on hiukan nurinkurinen.

Eduskunnassa on historiallisestikin suuri 123 kansanedustajan porvarienemmistö, mutta valtaa pitää vihervasemmistolainen Sanna Marinin (sd) hallitus, jolle enemmistön takaa Annika Saarikon johtama keskusta 31 kansanedustajallaan ja Anna-Maja Henrikssonin Rkp 9 edustajallaan.

Käytännössä juuri keskusta on taannut hallituksen elonpäivät, kun Antti Rinne (sd) halusi hallitukseensa sen eikä kokoomusta keväällä 2019. Huolimatta rökäletappiostaan, keskusta hyppäsi mukaan, mitä moni puolueessa on ehtinyt jo katua.

Kevään kehysriihessä riitaisen hallituksen sopu oli jo koetuksella, ja syksyn budjettiriihessä sitä koetellaan taatusti lisää.

” Keskustalla on edessä vielä valinnan paikka.

Viime eduskuntavaalien jälkeen porvarikortilla oli turha edes pelotella, sillä sellaista ei ollut. Vajaan kahden vuoden kuluttua tilanne on toinen, ellei hallitus keikahda jo syksyn budjettikahinoihin.

Kun Jussi Halla-aho joukkoineen nappasi perussuomalaiset haltuunsa kesällä 2017, kokoomuksen Petteri Orpo teki selväksi, että Halla-ahon porukan kanssa yhteistyö ei tule kysymykseenkään. Timo Soinin, Sampo Terhon ja Jussi Niinistön ympärille rakentunut siniset kelpasi, mutta kuoli.

Sen jälkeen vettä on virrannut monessakin poliittisessa virrassa. Kokoomuksen ja keskustan johto ovat ilmoittaneet, että ne ovat valmiita hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa. Sama sopii kristillisen Sari Essayahille ja Liike Nytin Hjallis Harkimolle, Rkp:stä asia tuskin jää kiinni. Halla-ahon väistyminen lisää yhteistyömahdollisuuksia.

Oman mausteensa tuo Sdp:n siirtyminen vasemmalle ja se, että Marinin aikana Sdp:n ja kokoomuksen sinipunayhteistyö näyttää liki mahdottomalta.

Kuin tilauksesta kokoomus julkisti torstaina uuden maahanmuutto-ohjelmansa, jota on mielihyvin luettu myös perussuomalaisten ryhmässä. Purra ehti jo sanoa, ettei puolue lähde hallitukseen, ellei maahanmuuttoa kriteereitä kiristetä. Kokoomus tuntuu tähän nyt vastanneen ohjelmalla, jossa maahanmuuton edellytyksiä halutaan kiristää.

Eli jos jotkut lähentyvät toisiaan, ne ovat kokoomus ja perussuomalaiset.

Keskustalla on edessä vielä valinnan paikka.

Kokonaan toinen kysymys on, mikä perussuomalaisten tulevaisuus on, kun Halla-aho väistyy johdosta. Sota tuskin yhtä miestä kaipaa, mikä on nähty jo Timo Soinin osalta.