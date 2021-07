Pääkirjoitus: Kesän piti olla riemukas, mutta tartunnat kasvavat taas – nyt on laitettava riskejä vastakkain

Koronatartunnat ovat taas kovassa nousussa. Päätöksentekijöillä on vakava paikka miettiä, miten tilanteeseen reagoidaan. Yksittäisten ihmisten on tärkeintä mennä ottamaan koronarokote ja käyttäytyä vastuullisesti.

Tärkeintä on nyt mennä ottamaan koronarokote, myös se toinen.

Kesä jäi nyt turhan lyhyeksi, sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen tiistaina MTV:lle. Tiistaina raportoitiin 461 uutta koronavirustartuntaa, keskiviikkona vain muutama tartunta vähemmän. Viimeksi vastaavia lukuja on raportoitu huhtikuun alkupuolella.

Jos aalloista halutaan puhua, niin kyllä tämä voidaan laskea neljänneksi aalloksi, Salminen sanoi.

Puhutaanpa aalloista tai luvuista, yksi asia on varmaa. PäätöTartuntoja on nyt liikaa. Kesästä odotettiin samanlaista kuin viime vuonna – aikaa, jolloin voimme olla koronasta suhteellisen rauhassa.

Toki Suomi ei ole tilanteessa yksin. Tartuntamäärät ovat kasvussa suuressa osassa Eurooppaa.

Jos asiasta haluaa etsiä hyvää, niin tilanne ei ole vielä hälyttävä, koska rokotuskattavuus on varsinkin ensimmäisen rokotteen osalta varsin hyvä. Vanhimmat ikäluokat ovat ehtineet saada pääosin kaksi rokotetta.

” Nuorten halun juhlia ja irrotella koronavuoden jälkeen ymmärtää. Ikävä kyllä, nuoret joutuvat myös kärsimään, jos yhteiskuntaa taas suljetaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sairaaloissa kesän aikana hoidetut koronapotilaat ovat olleet pääosin rokottamattomia (HS 20.7.).

Siksi on äärimmäisen tärkeää, että ihmiset ottaisivat koronarokotteen heti, kun se on mahdollista. Nyt maassa jylläävä delta-variantti on aiempaa tarttuvampi ja rokotekattavuus olisi hyvä saada mahdollisimman suureksi.

Tällä hetkellä korona jyllää erityisesti nuoremmissa ikäryhmässä. Husin alueella suurin osa joukkoaltistumisista tapahtuu baareissa, ravintoloissa ja yökerhoissa (HS 20.7.). Nuorten halun juhlia ja irrotella koronavuoden jälkeen ymmärtää. Ikävä kyllä, nuoret joutuvat myös kärsimään, jos yhteiskuntaa taas suljetaan. Jo nyt moni jatko-opiskelija on saanut suorittaa vuoden verran yliopisto-, ammattikorkeakoulu- tai ammattikouluopintoja etänä. Kukaan ei halua, että olemme samassa tilanteessa taas syksyllä. Myös lukiolaiset lienevät saaneet tarpeekseen etäopiskelusta.

Myös koronan pitkäaikaisoireet, niin sanotut long covid -oireet, tuntuvat iskevän erityisesti nuoriin. HUS:n infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen rakensi (HS 21.7.) karikatyyrin: vaikean taudin saa ja sairaalaan päätyy yleensä iäkkäämpi mies, jonka peruskunta on heikompi. Long covid -oireista kärsivä tyyppipotilas on nuorempi, hyväkuntoinen nainen.

Uutta tutkimustietoa long covidista tulee päivittäin. Silti edes taudinkuvasta ei ole vielä kansainvälistä määritelmää.

Yhteiskunta on vakavan keskustelun edessä. Miten nouseviin koronalukuihin reagoidaan? Millaisia haittavaikutuksia yhteiskunnan eri toiminnoille on, jos rajoituksia kiristetään? Miten eri riskitekijöitä suhteutetaan toisiinsa?

Se tiedetään, että rokotukset pitävät väkeä pois sairaalasta ja suojaavat vakavimmilta tautimuodoilta. Siksi jokainen on syytä ottaa rokote heti, kun on mahdollista. Myös se toinen koronarokote.