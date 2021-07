Pääkirjoitus: Korona ei murskannutkaan Suomen taloutta – pandemia jakoi yrityksiä voittajiin ja häviäjiin

Kun kasvu lähtee, toimialat ovat todella erilaisissa asemissa. Samoin ovat toimialojen työntekijät.

Esimerkiksi puutarha-ala on hyötynyt koronasta, kun ihmiset ovat innostuneet laittamaan pihoja ja parvekkeita. Baarit ja ravintolat ovat olleet tiukilla.

Suomen talous on selvinnyt koronasta kokonaisuutena katsoen varsin hyvin. Korona kuritti kyllä taloutta, mutta huomattavasti vähemmän kuin pandemian alussa pelättiin. Suomen bruttokansantuote laski viime vuonna 2,9 prosenttia, kertoi Tilastokeskus viime viikolla. Se on huomattavasti vähemmän kuin millaisiin lukuihin pandemian alussa varauduttiin.

Pelkona oli, että talous lähtee jyrkkään laskuun. Näin ei onneksi ole käynyt.

Selvää on myös se, että korona kuritti eri toimialoja kovin eri tavoin. Kauppalehti (19.7.) teki vertailun siitä, millä tavoin korona eri sektoreilla näkyy. He vertailivat koronavuoden 2020 eri alojen liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä edellisvuoteen. Tarkastelussa käytettiin eri toimialojen yritysten keskeisten tunnuslukujen mediaaneja.

Vertailu on hurjaa luettavaa, ja selittää osaltaan sen, miksi eri toimialoilla toimivat ihmiset kokevat tilanteen kovin eri tavoin.

Suuri voittaja on ollut postimyynti- ja verkkokauppa-ala. Liikevaihto kasvoi keskimäärin 34 prosenttia. Myös puutarha-ala, päivittäistavarakauppa ja rakentamiseen liittyvä kauppa ovat sujuneet loistavasti.

Se on täysin ymmärrettävää.

Ihmiset ovat viettäneet valtavasti aikaa kotona. Etätyö ja etäkoulu taas siirsivät myös ruokailut kotiin, ja sen näkeekin sitten selvästi ravintola-alan luvuista. Varsinkin, kun päällä olivat myös liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset.

Häviäjiä ovat puolestaan ravintolat ja baarit, matkailu ja henkilökuljetuspalvelut, lähinnä taksit ja linja-autoliikenne. Kulttuuri- ja tapahtuma-ala ovat myös olleet tiukilla.

Matkatoimistoilta korona pyyhkäisi liikevaihdosta pois 68 prosenttia.

Osittain yrityksiä on auttanut se, että valtio tuli apuun. Hetkittäin varsin avokätisestikin. Erilaisia tukia on ollut tarjolla, ja valtio on elvyttänyt paljon – joidenkin mielestä liikaa.

Ilman elvytystä jälki olisi ollut toisenlaista. Nyt esimerkiksi pelättyä konkurssiaaltoa ei tullut, senkään jälkeen kun väliaikainen konkurssisuoja päättyi.

Kun korona joskus loppuu, toimialat lähtevät kasvuun hyvin erilaisista tilanteista. Osa aloista puhuu jo työvoimapulasta, aivan kuten vuonna 2019. Toisilla aloilla niin yrittäjät kuin työntekijätkin toivovat, että ala ylipäänsä selviää tilanteesta.

Sekin on selvää, että korona ei ole poistanut niitä rakenteellisia ongelmia, joita osalla yrityksistä on. Tuet ovat voineet jopa tekohengittää näitä yrityksiä.

Korona on tehnyt selväksi, että uusi yllätys voi koska tahansa odottaa kulman takana. Tämän viruksen kanssa, mikään ei ole varmaa eikä selvää. Mutta tällä hetkellä voi sanoa, että pahimmat talouden uhkakuvat eivät toteutuneet.