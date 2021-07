Pääkirjoitus: Suomen on pidettävä kiinni kansallisista eduista, kun neuvottelut ilmastopaketista alkavat

EU-komission esitys on kokonaisuudessaan oikean suuntainen, mutta päästökaupan laajentaminen tuottaa Suomelle haasteita.

Euroopan unionin komissio antoi keskiviikkona esityksensä laajasta ilmastolakipaketista. Tuhansia sivuja paksu esitys vaikuttaisi voimaan tullessaan kaikkien suomalaisten elämään. Vaikutukset eivät kuitenkaan ilmeisesti olisi niin dramaattisia kuin etukäteen arvioitiin.

Komission minimitavoitteena on vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, verrattuna vuoden 1990 tasoon. Komissio haluaa EU:sta hiilineutraalin vuonna 2050. Suomi on ilmastotoimissa etunojassa: hallituksella on vielä komission esitystäkin kunnianhimoisempi päästötavoite. Sen mukaan Suomen tulisi olla hiilineutraali jo vuoteen 2035 mennessä.

Kokonaisuutena komission esitys on tärkeä osoitus siitä, että EU ottaa ilmastonmuutoksen tosissaan. Ilmastolakipaketti on kuitenkin vasta ehdotus. Edessä on jopa pari vuotta kestävät neuvottelut, ennen kuin se muuttuu jäsenmaita sitovaksi lainsäädännöksi. Neuvottelupöydissä Suomen edustajien on oltava hereillä ja turvattava meidän kansalliset etumme mahdollisimman hyvin.

Suomen suurimpia haasteita ohjelmassa ovat metsien käyttö, talvimerenkulun kustannukset ja liikenteen sähköistäminen. Näissä kaikissa Suomella on kansallisia erityiskysymyksiä, joita on pidettävä esillä.

Lue lisää: Näin ilmastopaketti iskee Suomeen – palvelut selviävät vähällä, teollisuuteen jopa työttömyyttä

Komission asettaman hiilinielutavoitteen täyttäminen ei liene Suomelle ongelma. Metsiin sitoutuva hiili on kuitenkin laskettava kansalliseksi hiilinieluksi, eikä muita maita saa päästää sen avulla hyvittämään omia hiilipäästöjään. Hallitus vakuuttaa, ettei tätä mahdollisuutta ole komission ehdotuksessa. Hyvä niin, mutta tästä on myös pidettävä tiukasti kiinni. Ehdotusta ei saa tältä osin muuttaa.

Metsien hoidon ja puukuidun käytön osalta Suomi on maailmanluokan osaaja ja edelläkävijä. Metsäteollisuudelle vihreä siirtymä tarjoaa paljon mahdollisuuksia, sillä suomalainen teknologia fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseksi puukuidulla on huippuluokkaa. Suomalaisen vähähiilisen teknologian tuotteet nostavat puuraaka-aineen jalostusastetta kotimaassa. Sen avulla metsäteollisuus voi luoda uutta ja kestävää talouskasvua.

” Metsäteollisuudelle vihreä siirtymä tarjoaa paljon mahdollisuuksia.

Päästökaupan ulottaminen meri- ja maantieliikenteeseen todennäköisesti lisää korotuspainetta polttoaineiden hintoihin. Pumppuhintojen nousu riippuu siitä, kuinka korkeaksi hiilitonnin hinta muodostuu.

Lue lisää: Komissio ei huomioinut ilmasto­paketissaan Suomelle tärkeää talvi­meren­kulkua – ”Ehkä siinä kävi niin, että meitä ei kuunneltu tarpeeksi”

Päästökaupan laajentaminen on iso haaste pinta-alaltaan suurelle ja harvaan asutulle Suomelle, jonka asukkaat tarvitsevat henkilöautoja ja joka on riippuvainen merenkulusta sekä vienti- että tuontikaupassa. Tieliikenteen kustannusnousun kompensaatioon ehdotettu EU:n sosiaalirahasto ei vaikuta toimivalta ratkaisulta. Merikuljetusten kallistuminen puolestaan uhkaa heikentää meille elintärkeän vientiteollisuuden kilpailukykyä. Talvimerenkulun osalta Suomen pitää hakea esitykseen muutoksia.

Ilmastotoimet käyvät kalliiksi lähivuosina, mutta niiden tekemättä jättäminen kävisi vielä paljon kalliimmaksi. Suomen etu on, että taakanjako tässä suursavotassa on mahdollisimman oikeudenmukainen.