Pääkirjoitus: Kuubalaiset voittivat pelon ja lähtivät kaduille vaatimaan vapautta

Mielenosoitukset kommunistihallintoa vastaan eivät olleet yllätys; tyytymättömyys vapauden puutteeseen ja perustarvikkeiden pulaan on muhinut pinnan alla jo pitkään.

Tuhannet kuubalaiset kokoontuivat sunnuntaina sosialistisen järjestelmän kaatamista vaativiin joukkomielenosoituksiin kymmenissä kaupungeissa eri puolilla maata. Mielenosoitukset olivat suhteellisen pieniä ja rajallisia. Jos liikehdintä laajenee, se voi johtaa syvälle käyviin mullistuksiin.

Mielenilmaukset kumpuavat internetin ja sosiaalisen median kanavien tarjoamasta viestinnän vapaudesta, ja sitä on vaikea tukahduttaa. Kokemus on uusi kommunistisen puolueen johtamalle hallinnolle, jonka huipulta 1950-luvun vallankumouksen tehnyt sukupolvi on jo väistynyt.

Viimeksi kuubalaiset osoittivat avoimesti mieltä hallitusta vastaan 1990-luvun alkupuolella, kun Neuvostoliiton hajoaminen ajoi maan syvään talouskriisiin ja lähes nälänhätään. Silloin hallituksen tiedonvälitysmonopoli piti huolen siitä, ettei Havannan mielenosoituksista juuri kuultu muualla maassa. Tilanne on nyt aivan toinen.

Tämän kesän mielenosoitukset eivät ole suuri yllätys. Levottomuus ja kyllästyminen sosialistiseen komentotalouteen on muhinut pinnan alla jo kauan. Monenlaisia vastoinkäymisiä sietäneiden kuubalaisten kärsivällisyys on pettämässä.

Syitä pinnan katkeamiseen on monia. Elintarvikkeista, kulutustavaroista, polttoaineista ja jopa tavallisista lääkkeistä on pulaa tai ne ovat hyvin kalliita. Sähkökatkot yleistyvät. Koronaepidemia jyllää, mutta kotimaista rokotetta ei tahdo riittää väestölle. Talous on surkeassa kunnossa ulkomaisen matkailun hiljennyttyä, ja Raul Castron ja hänen seuraajansa Miguel Diaz-Canelin tekemät markkinatalousuudistukset ovat olleet liian varovaisia elvyttääkseen yksityisyritteliäisyyttä.

Ei ole ihme, että kuubalaisten usko sosialistiseen isänmaahan murenee. Pitkään hautunutta suuttumusta vain lisää sananvapauden puute ja toisinajattelijoiden vaino.

Hallitus on ottanut kovan linjan vastatessaan mielenosoituksiin. Diaz-Canel varoitti maanantaina kansalaisia siitä, ettei hallitus aio sallia ”vastavallankumousta”. Hän on myös kehottanut uskollisia kommunisteja kokoontumaan vastamielenosoituksiin hallituksen puolesta. Valtiollinen teleoperaattori Etecsa sulki internetin hetkeksi sunnuntaina, ja pääsy suosituille sosiaalisen median alustoille on pysynyt rajoitettuna.

Diaz-Canel ja kommunistit turvautuvat vanhaan tuttuun konstiin pysyäkseen vallassa: Yhdysvaltain syyttelyyn talousongelmista, levottomuuksien rahoittamisesta ja jopa ”palkkasoturien” lähettämisestä maahan. Peiliin ei haluta katsoa.

On totta, että Yhdysvaltain vuosikymmeniä kestäneet saartotoimet ovat kuristaneet Kuuban taloutta. Siitä huolimatta kommunistisen puolueen olisi aika tunnustaa, että järjestelmä on rikki ja ettei hallitus pysty takaamaan riittävää toimeentuloa kaikille. Tämän myöntäminen olisi hyvä alku Kuuban rauhanomaiselle muutokselle kohti demokratiaa, perusoikeuksien kunnioittamista, perusteellisia talousuudistuksia ja vapautta.