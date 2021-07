Pääkirjoitus: Presidentti etsii Helsingin henkeä – huippukokouksen onnistuminen kesällä 2025 olisi hieno saavutus

Sauli Niinistö tavoittelee Helsinkiin Etykin juhlavuoden laajaa huippukokousta, joka käsittelisi Euroopan turvallisuuden lisäksi myös maailmanlaajuisia ongelmia.

Suomen keskeisiä ulkopoliittisia tavoitteita on olla kokoaan suurempi vaikuttaja maailmalla. Toinen tärkeä tavoite on edistää sääntöjä kunnioittavaa multilateralismia, monenkeskistä yhteistyötä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön aloite laajasta kansainvälisestä huippukokouksesta Helsingissä vuonna 2025 pyrkii kumpaankin tavoitteeseen.

Huippukokouksessa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin jäsenmaiden johtajat uusisivat sitoumuksensa Helsingissä 1. elokuuta 1975 allekirjoitetun Ety-kokouksen päätösasiakirjan periaatteisiin. Ja keskustelisivat yhteistyöstä monien uusien ongelmien voittamiseksi, ilmastonmuutoksesta pandemioihin.

Mukaan kokoukseen kutsuttaisiin myös Kiina, joka ei ole Etyjin jäsen. Tämä asetelma toteuttaisi Niinistön periaatetta pitää yllä vuoropuhelua kaikkiin suuntiin – myös niihin maihin, joita Suomi ja kumppanimaat pitävät turvallisuusuhkina. Sekä Venäjä että Kiina on pidettävä mukana monenkeskisessä yhteistyössä, jos ongelmiin halutaan kestäviä ratkaisuja.

Niinistö esitti Ety-kokouksen 50-vuotisjuhlan huipputapaamista Helsingin Sanomien vieraskynäkirjoituksessa maaliskuussa. Hän on sen jälkeen ottanut aloitteen esille muun muassa presidentti Vladimir Putinin, liittokansleri Angela Merkelin, varapresidentti Kamala Harrisin ja presidentti Xi Jinpingin kanssa. Laajalle kansainväliselle yleisölle Niinistö selvitti ajatuksiaan arvostetussa Foreign Policy -lehdessä 8. heinäkuuta.

Uusi huippukokous nostaisi taas esille Helsingin hengen, joka 1970-luvulla edusti vuoropuhelua ja liennytystä lännen ja idän välillä. Maailman hallinnasta kilpaili tuolloin kaksi valtablokkia: vapaaseen markkinatalouteen ja Yhdysvaltain sotilaalliseen voimaan tukeutunut länsi ja Neuvostoliiton johtama sosialistinen leiri.

Maailma on nyt erilainen, ja myös Suomen asema on muuttunut. Etykiä isännöinyt Urho Kekkonen piti kiinni puolueettomuudesta, vaikka Suomen käsiä sitoi yya-sopimus Neuvostoliiton kanssa. Niinistön Suomi on vahvasti länteen asemoitunut Euroopan unionin jäsenmaa, joka tekee tiivistä puolustusyhteistyötä Yhdysvaltojen ja Naton kanssa.

Helsingin henki ei Suomen aseman muuttumisesta huolimatta ole kuollut. Kansainvälisesti Suomi nähdään yhä hyviä palveluksia tarjoavana ”honest brokerina”, rehtinä välittäjänä.

Jos hanke laajasta Etykin juhlakokouksesta etenee, se voi mahdollisine seurantakokouksineen saada globaalia merkitystä turvallisuusyhteistyön foorumina.

Etykin juhlavuoteen on kuitenkin vielä matkaa. Kiinan ja Venäjän johtajien saapuminen Helsinkiin julistamaan demokratian ja kansalaisvapauksien ilosanomaa ei ole lainkaan selvää – se vaatii valtavasti työtä. Yrittää silti pitää, ja hankkeelle on syytä toivoa menestystä. Huippukokouksen onnistuminen olisi selkeästi Suomen etujen mukaista.