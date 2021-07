Pääkirjoitus: Tokio järjestää poikkeusajan olympiakisat – toivottavasti suojatoimet koronan deltamuunnosta vastaan ovat riittäviä

Olisi hienoa, jos urheilujuhla voitaisiin viedä läpi terveysturvallisesti. Deltamuunnoksen leviäminen Japanissa kuitenkin nostaa riskitasoa, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Japanissa on raportoitu yli 800 000 koronatapausta ja noin 14 800 tautiin liittyvää kuolemaa. Deltavariantin leviäminen huolestuttaa heinäkuun lopulla alkavien kisojen järjestäjiä. Kuva Tokion olympiamuseosta.

Olympialiike kokeilee parhaillaan, pärjääkö se ottelussa luonnonvoimia vastaan. Globaali kulkutauti sai sen viime vuonna tekemään harvinaisen päätöksen ja lykkäämään Tokion kesäkisoja. Vaikka Japanin koronatilanne on nyt heikkenemässä, ei uutta lykkäystä ole näköpiirissä. Kesäkisat avataan 23. heinäkuuta Tokiossa, ja todennäköisesti myös paralympialaiset pääsevät alkamaan 24. elokuuta.

Pääministeri Yoshihide Sugalta kysytään toistuvasti, kuinka korkeaksi hallitus arvioi koronan aiheuttaman riskin kisojen aikana. Hän vastaa aina samalla tavalla: ”Me suojelemme kansalaisten henkeä ja terveyttä. Me järjestämme turvalliset kisat.”

Jos Suga toistaa viestiä riittävän monta kertaa, tuleeko siitä uskottava?

Asahi Shimbun -lehden kolumnisti vertasi Sugan puheita George Orwellin romaanissaan 1984 kuvaamaan uuskieleen, jonka avulla hirmuhallinto ohjaa kansalaisten ajattelua. Orwellia mukaillen (”sota on rauhaa”) hallitus voisi julistaa, että ”eristäytyminen on juhlaa” tai ”taudin leviäminen on turvallista”, lehti kirjoitti.

Hallituksen torstaina Tokioon julistama poikkeustila merkitsee yleisön sulkemista pois valtaosasta kilpailutapahtumia. Joukkueet ja media suljetaan joka tapauksessa omaan kuplaansa, jossa suojatoimet ovat tiukat. Kansainvälisen Olympiakomitean KOK:n joukkueille jakama ohjekirja on 60-sivuinen, ja sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa kisoista sulkemiseen.

Lue lisää: Tokion olympialaisten vastustus kasvaa – nyt perumista vaatii jo kisojen sponsorikin

Järjestäjien tavoite on, että olympia- ja paralympiakylien rokotuskattavuus olisi yli 80 prosenttia. Myös Suomen olympiajoukkueen jäsenille tarjotaan täyttä rokotussarjaa ennen Tokioon lähtöä.

Riskiä ei hyvistä suunnitelmista huolimatta saa pudotettua nollaan. Japanin koronatoimista vastaavan ministerin Yasutoshi Nishimuran mukaan meneillään on kisa rokotusten ja koronaviruksen deltamuunnoksen välillä. Herkästi tarttuva deltavariantti valtaa alaa Japanissa, jossa vasta noin 15 prosenttia väestöstä on saanut täyden rokotussarjan.

Ei ihme, että kisojen vastustus Japanissa on laajaa.

Kisojen taustalla on kysymys konservatiivisen hallituksen politiikasta, tavoitteesta luoda ”uusi Japani”. Maa, joka vihdoinkin vapautuu toisen maailmansodan taakasta ja toimii kuin normaali, täysivaltainen valtio. Kesän 2021 kisoissa on selvä heijastus Tokion vuoden 1964 kisoista. Tuolloin Japani halusi näyttää maailmalle, että se on noussut tuhkasta ja palannut kansakuntien yhteisöön.

Tänä kesänä olympialaisten piti kohottaa sopivasti kansallistuntoa, jotta hallitus voisi viedä eteenpäin suunnitelmaansa perustuslain muuttamiseksi. Pasifistinen perustuslaki julistaa, että Japani sanoutuu irti sodasta keinona ratkaista kansainvälisiä kiistoja ja kieltää Japanilta asevoimat muuhun kuin itsepuolustukseen.

” Herkästi tarttuva deltavariantti valtaa alaa Japanissa.

Japani pitää parlamenttivaalit pian kisojen jälkeen lokakuussa. Hallituspuolueet voivat kärsiä tappion, jos kisajärjestelyt epäonnistuvat. Tällöin pääministeri Suga voi unohtaa haaveet perustuslain muutoksesta. Hallitus on jo joutunut kovan arvostelun kohteeksi rokotustahdista, jota pidetään anteeksiantamattoman hitaana.

Maailman tähän saakka kalleimpien olympiakisojen järjestämisessä on tietenkin kysymys on myös rahasta. Peruuttaminen tuottaisi valtavat tappiot sekä järjestäjille että sponsoreille. KOK menettäisi pari miljardia euroa kisojen televisiointioikeuksista.

Urheilijoiden näkökulmasta kisojen toteutuminen on tietysti hienoa. Olympialaiset ovat unelmien täyttymys ja kilpailu-uran kohokohtia, eikä tilaisuutta osallistua ole kovin monta.

On hyvin mahdollista, että varotoimet riittävät kesäkisojen ja paralympialaisten viemiseksi läpi terveysturvallisesti. Nämä ovat poikkeusajan kisat, jotka voivat parhaimmillaan tuottaa koronan runtelemalle maailmalle iloa ja yhtenäisyyden tunnetta. Toivotaan niin.