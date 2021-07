Pääkirjoitus: Riikka Purra on ylivoimainen ehdokas perussuomalaisten johtajaksi – valinnan jälkeen odottaisivat kovat haasteet

Riikka Purralla ei ole Jussi Halla-ahon painolasteja.

Riikka Purran toivoitaan vievän perussuomalaiset hallitusvaltaan. Tiellä on esteitä.

Riikka Purra voi hyvin onnistua pyrkiessään perussuomalaisten johtoon. Haasteet alkavat sitten.

Luopuva puheenjohtaja Jussi Halla-aho on välttänyt oman suosikkinsa ilmoittamista. Tähän on hyvä syy. Halla-aho kilpaili vuonna 2017 puheenjohtajuudesta Sampo Terhon kanssa. Tälle luopuvan Timo Soinin tuesta tuli myllynkivi. ”Puolue-eliitin” ehdokkaaksi leimautuminen on vaarallista.

Halla-ahoa ja Purraa pidetään läheisinä yhteistyökumppaneina. Halla-ahon tiedetään kertoneen lähipiirilleen luopumisaikeistaan hyvissä ajoin. Tuskin se tuli yllätyksenä Purrallekaan, jolla on ollut runsaasti aikaa harkita asiaa.

Toisella puheenjohtajaehdokkaaksi ilmoittautuneella kansanedustajalla Sakari Puistolla on lähinnä kirittäjän osa. Varteen otettavat uudet kilpailijat olisivat yllätys.

Halla-aho jatkaa kansanedustajana ja hänen sanaansa arvostetaan. Puheenjohtaja Purran pitäisi silti pystyä tekemään pesäero edeltäjäänsä. Kokemus kertoo, että ”vanhan isännän” varjoon jäävien puolueiden puheenjohtajien tie on kivinen ja lyhyt.

Sinänsä perussuomalaiset saattaa todella tarvita uusia kasvoja. Torstaina julkaistussa Ylen kannatusmittauksessa puolue oli kolmantena kokoomuksen ja Sdp:n takana. Kuntavaalit menivät sinänsä hyvin, mutta Halla-aho ei osannut hehkuttaa menestystään kuten kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Halla-aho on oman tyylinsä vanki. Jos Purra valitaan, perinteinen retoriikka äänestäjien tavoittamiseksi kannattaisi ehkä opetella uudestaan.

Sellainen mielenkiintoinen tilanne syntyy, että Purran valinnan jälkeen kaikkia isompia puolueita johtaisivat nuoret naiset – paitsi kokoomusta. Kokoomuksella ei koskaan ole ollut naista puheenjohtajanaan.

Purra voisi tuoda perussuomalaisille kaivattuja naisten ääniä.

Purralla ei ole Halla-ahon painolasteja, kuten tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hänen nousunsa voisi helpottaa perussuomalaisten tuloa tuleviin hallituksiin.

Torstain tiedotustilaisuudessaan Purra pisti ehdoksi, että puolueelle kelpaavan hallituksen pitäisi muuttaa merkittävästi maahanmuuttopolitiikkaa. Tämä ei ole ihan helppo yhtälö, kun muut puolueet liki järjestäen jakavat yritysmaailman huolen työvoiman saannista.

EU-politiikka voi olla myös hankala kynnyskysymys. Useimmissa kaavailuissa perussuomalaiset ja kokoomus nähdään tulevan hallituksen pääpuolueina. Kokoomus on kuitenkin Suomen EU-myönteisin puolue ja perussuomalaiset EU-kielteisin. Tässä olisi yhteensovittamista.

Purraa eivät odottaisi helpot valinnat.