Pääkirjoitus: Kirsi Pihan varjonyrkkeily kuohuttaa kokoomusta – puolueen entinen suosikki pettyi

Kirsi Pihan vastustajien on nyt helppo rytätä hänen argumenttejaan.

Kirsi Pihan muutaman viikon pormestarikampanja Helsingissä kuului kevään politiikan erikoisuuksiin. Nyt Piha selittää Helsingin Sanomien kuukausiliitteen haastattelussa syitä luopumiseensa. Samaan aikaan hän julkaisi pitkän pamfletin Kenen kokoomus.

Ne vahvistavat, että syynä luopumiseen oli epäluulo oman puolueen oikeaa siipeä kohtaan. Pamfletissa esiin nousevat Helsingissä Wille Rydman ja Atte Kaleva sekä valtakunnanpolitiikassa Antti Häkkänen. Pihan Häkkäselle antamansa huomio yllättää. Häkkänen ei varmasti ole puolueen liberaaleinta siipeä, mutta mihinkään oikeistolaitaan häntä on vaikea sijoittaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on Pihasta mukava mies, mutta liian heikko pitääkseen oikean laidan ”juoppoa enoa” kurissa.

Pihaa hermostuttaa veto yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa. Hän muistelee 1930-lukua, jolloin J.K. Paasikivi pystytti muurin kokoomuksen ja IKL:n välille. Piha pelkää, että kokoomus voisi kulkea Yhdysvaltain republikaanien tietä.

Piha ei varmasti toivonut kokoomuksen häviötä Helsingin pormestarikilvassa. Jos niin olisi käynyt, hänen väitteillään olisi kuitenkin nyt enemmän kaikupohjaa.

Juhana Vartiainen osoittautui toimivaksi kompromissiehdokkaaksi, jonka taakse puolue pääkaupungissa kokoontui. Hänestä tulee pormestari. Atte Kaleva nousee eduskuntaan Vartiaisen paikalle ja Wille Rydman valtuuston 1. varapuheenjohtajaksi.

Pihan hyökkäyksistä jää varjonyrkkeilyn maku. Pihan kanssa erimielisten on nyt helppo rytätä hänen argumenttinsa.

Kirsi Piha on ollut pitkään pois aktiivipolitiikassa. Tuona aikana sekä Piha että politiikka ovat muuttuneet. Kokoomuksen nykyasetelmista Piha on selvästi vierautunut ja tunne on hänelle tuskainen.

Pihan kirjoituksessa asetelma on mustavalkoinen. Hän ei juuri pohdiskele itsensä kanssa eri mieltä olevien motiiveja ja syitä.

” Muilla puolueilla on syytä kadehtia kokoomusta.

Kokoomus piti asemansa Helsingin ykköspuolueena. Se kuitenkin menetti kaksi valtuustopaikkaa. Kokoomus säilytti asemansa, koska vihreät menettivät vielä enemmän.

Valtakunnan tasolla kokoomus oli jälleen äänimäärältään suurin kuntapuolue. Selitys on ennen kaikkea se, että kokoomus saa äänestäjänsä erityisen hyvin uurnille ja yleisesti äänestysprosentti oli matala. Muilla puolueilla on syytä kadehtia kokoomusta.

Eduskuntavaaleissa äänestysprosentti on yleensä isompi. Kokoomukselle ne ovat kovempi kisa. Nyt kuntavaalitulos vahvisti Petteri Orpon asemaa puolueen johdossa. Seuraavat eduskuntavaalit ovat ratkaisevat, kun arvioidaan hänen osaansa kokoomuksen historiassa. Tämä vaikutti jo Orpon viime keväänä tekemiin ratkaisuihinkin.

Eduskuntavaalien jälkeen kannattaa ehkä etsiä Kirsi Pihan polveileva pamfletti uudestaan netin syövereistä. Silloin voi katsoa sen väittämiä uusin silmin.

Oliko kyse vain puoleen entisen suosikin turhautumisesta? Vai oliko Pihan analyyseissa osumiakin?