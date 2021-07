Kommunistinen puolue käyttää jakamatonta valtaa jättiläisvaltiossa, jonka vaikutus ulottuu kaikkialle maapallolla.

Yksinvaltainen ja asemansa eliniäksi varmistanut presidentti Xi Jinping piti kansalaisille puheen Kiinan kommunistipuolueen 100-vuotisjuhlissa Pekingissä torstaina. Xin mukaan Kiina ei aio koskaan sallia minkään muun valtion pelotella, sortaa tai alistaa sitä. Vastassa on ”teräsmuuri, joka on rakennettu 1,4 miljardin kiinalaisen lihasta ja verestä”, Xi varoitti.

Vaikka Xin mahtipontinen ja kansallismielinen retoriikka olikin tarkoitettu lähinnä kotiyleisölle, Kiinan nousevaa mahtia ei voi kiistää. Maan talous kasvoi viime vuonna jo yhtä suureksi kuin Euroopan unionin. Kiina on selkeä uhka Yhdysvaltain asemalle maailmantalouden keskeisenä toimijana.

Kiina rakentaa määrätietoisesti myös sotilaallista voimaansa. Kommunistinen puolue pitää asevoimia työvälineenä, jonka tehtävänä on edistää valtion poliittisia tavoitteita.

Xi teki selväksi torstaina, että yksi valtionjohdon keskeisistä tavoitteista on Taiwanin palauttaminen manner-Kiinan yhteyteen. Jännitteiden kiristyminen Taiwanin ympärillä on vaarallista. Jos Kiina yrittää saaren valtaamista sotilaallisesti, joutuu Yhdysvallat vastaamaan puheistaan kumppanin puolustamisesta. Silloin sota kahden suurvallan välillä on hyvin lähellä.

Euroopassa kiinalainen raha näkyy muun muassa Kreikassa. Kiinalainen Cosco omistaa enemmistön Pireuksen tärkeän sataman hallinnosta, ja kiinalaisilla yhtiöillä on isoja investointeja myös muissa eurooppalaisissa satamissa.

Osa hankkeista liittyy Uusi silkkitie -investointiohjelmaan, jonka avulla Kiina hakee portteja EU:n alueelle. Näitä hankkeita on seurattava tarkoin, sillä niillä voi olla turvallisuuspoliittista merkitystä. Suomessa puolustusvoimat esti vuonna 2018 aikeen ostaa tai vuokrata Kemijärven lentokenttä Kiinan arktisen tutkimuslaitoksen käyttöön. Aikeen toteutuminen olisi antanut Kiinalle sillanpääaseman arktiselle alueelle suuntautuvaa tiedustelua varten.

Kiinan strategiset valtapyrkimykset ovat haaste, johon Yhdysvaltojen ja EU:n on vaikea vastata. Kiristyvästä ilmapiiristä huolimatta länsimaiset yritykset haluavat investoida Kiinaan, jota pidetään kasvualueena. Kiinan vihamielinen toiminta kybermaailmassa, orwellilaisen valvontayhteiskunnan rakentaminen maan sisälle, Xinjiangin maakunnan uiguurivähemmistön räikeä sorto ja Hongkongin poliittisten vapauksien nopea purkaminen ”kansallisen turvallisuuden” nimissä eivät pelota voittoja hakevia sijoittajia.

Länsimaiden asenne on tosin aikaa myöten koventunut. Puolustusliitto Nato julisti kesäkuussa, että Kiinan kasvava vaikutus maailmanpolitiikassa on turvallisuusuhka.

Kiinan politiikkaan on vaikea vaikuttaa ulkopuolelta. On silti hyvä muistaa, ettei satavuotias kommunistinen puolue ole kaikkivoipa. Sen asema riippuu kiinalaisten hyvinvoinnin ja vaurauden kasvusta. Jos Xi ja hänen hallintonsa eivät pysty turvaamaan kasvua, voi puolueen valta rakoilla. Se olisi historiallinen murros, jonka seuraukset olisivat arvaamattomat.