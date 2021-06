Avoin kysymys pääjohtajan paluusta vanhaan virkaan VTV:n ylijohtajaksi olisi ratkaistava nopeasti.

Eduskunnan kansliatoimikunta päätti tiistaina yksimielisesti esittää valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin irtisanomista virastaan. Kansliatoimikunnan mukaan Yli-Viikarin toiminta on ”merkittävällä tavalla” heikentänyt luottamusta VTV:n oman taloudenhoidon asianmukaisuuteen ja sisäisen valvonnan toimivuuteen sekä vahingoittanut viraston julkikuvaa. Eduskunnan suuren salin käsittelyssä keskiviikkona Yli-Viikari saa todennäköisesti potkut.

Puhemies Anu Vehviläisen (kesk) johtaman kansliatoimikunnan päätös on oikea ja käytännössä ainoa mahdollinen. Se perustuu eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintöön.

– Tarkastusvaliokunnan mukaan painavin syy pääjohtajan toiminnan arvioinnille on ollut palauttaa kansalaisten ja eduskunnan luottamus tarkastusviraston toimintaan, Vehviläinen sanoi mediatilaisuudessa tiistaina.

Yli-Viikarin oma kanta on se, ettei kansliatoimikunta tuonut esille selkeitä juridisia perusteita pääjohtajan irtisanomiselle. Kyseessä on kuitenkin kokonaisharkinta, jonka tärkein perustelu on luottamuksen menettäminen.

VTV:n tehtävänä on tarkastaa valtion taloudenhoitoa sekä valvoa finanssipolitiikkaa ja puolue- ja vaalirahoitusta. Pääjohtajana ei voi olla henkilö, joka on toiminnallaan ja käytöksellään heikentänyt alaistensa työnteon edellytyksiä ja jonka vahtivuorolla ei ole noudatettu kaikkia hyvän hallinnon periaatteita.

Kaiken lisäksi erityistarkastuksessa löytyi puutteita pääjohtajan ja VTV:n ylimmän johdon matkustus- ja edustuskulujen tilityksistä sekä hankinnoista. Syyn puutteista Yli-Viikari vieritti alaisten kontolle. Se ei edistänyt hänen asemaansa eikä ainakaan ole hyvää johtamista.

Yli-Viikari ei omissa kuulemisissaan tehnyt selkoa siitä, onko hän käyttänyt virkamatkoilla kertyneitä lentopisteitä henkilökohtaisten etujen hankkimiseen. Näitä asioita selvittää poliisi.

Kansliatoimikunta ei ottanut kantaa siihen, voiko Yli-Viikari palata vanhaan taustavirkaansa VTV:n ylijohtajana. Tämä virka on olemassa, vaikka sillä ei pääjohtajan sijaisen Matti Okon mukaan ole enää luontevaa tehtävänkuvaa.

Jos Yli-Viikari saa jatkaa VTV:n ylimmässä johdossa, kaksi tärkeää tavoitetta jää toteutumatta. Ensiksi, luottamus viraston toimintaan ei palaudu. Toiseksi, viraston pahoin tulehtunut työilmapiiri ei tervehdy. Tähän hankalaan kysymykseen olisi haettava mahdollisimman nopea ratkaisu.

VTV:n kannalta parasta olisi, jos Yli-Viikari tekisi johtopäätökset itse ja irtisanoutuisi ylijohtajan virasta.