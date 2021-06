Pääkirjoitus: Tartuntatilastojen priimuksen on aika oppia elämään epävarmuudessa

Jos tautitilanne suo, jatkossa joudumme sietämään paremmin pandemian aiheuttamia riskejä, kirjoittaa vastaava päätoimittaja Johanna Lahti.

Muutamassa viikossa koronan synkin varjo on siirtynyt ainakin hetkeksi syrjään. Kaunis kesäsää, tartuntalukujen lasku ja edistyvät rokotukset tuovat vihdoin konkreettista toivoa. Puistoissa ja terasseilla parveilevista ihmisistä näkee kollektiivisen riemun, kun vihdoin voi hengittää vapaammin.

Vapauden huumaa koettiin myös vuosi sitten, kun tartunnat laskivat lähes olemattomiin koronakevään jälkeen. Viime kesästä tämä eroaa siinä, että yli kolme miljoonaa suomalaista on jo saanut yhden rokotuksen ja iso osa riskiryhmäläisistä kaksi. Toisaalta tiedämme paljon paremmin, millaisia yllätyksiä virus voi järjestää. Liikuttavan viattomilta kuulostavat nyt vuoden takaiset arviot ja toiveet, ettei toista aaltoa ehkä tulisikaan tai virus jopa salaperäisesti nitistyisi. Tulevaan liittyvä epätietoisuus saa kesän vapauden tuntumaan vieläkin väkevämmin. Eletään nyt kun kerrankin voidaan.

Koronaa ei suinkaan ole voitettu, joten riskejä kannattaa ja pitää yhä välttää. Ei ole mitään takuita, etteivätkö tartunnat voisi kesälläkin leimahtaa tai siitä, mitä syksyllä tapahtuu. Mutta rokotukset näyttävät tutkimusten mukaan tepsivän hyvin vakavaa tautia vastaan, ja esimerkiksi Husin tehohoitopotilaista kaikki ovat viime aikoina olleet rokottamattomia. Eli samaan aikaan pukkaa kahtalaista viestiä: vaara ei ole ohi, toisaalta valo tunnelin päässä paistaa jo kirkkaasti.

Juuri epävarmuuden kanssa joudumme opettelemaan elämään. Asiantuntijat pitävät hyvin todennäköisenä, ettei korona häviä kokonaan eli totaalista voittoa taudista ei ole näköpiirissä. Tartuntaketjuja ilmenee yhä, ihmisiä joutuu jatkossakin sairaalaan eikä kukaan tiedä, iskeekö jo pian uusi muunnos.

Suomi on eittämättä onnistunut tartuntojen torjunnassa erinomaisesti. Ensimmäinen erä koronaa vastaan voitettiin ainakin terveysnäkökulmasta. Seuraavaksi pitää osata siirtyä eteenpäin – elämään keskuudessamme pyörivän taudin kanssa.

Tartuntatilastojen priimuksena paistattelu ei enää käy koronastrategiasta, jos ihmiset eivät jatkossa rokotusten ansiosta sairastu joukoittain vakavasti eikä terveydenhuollon kantokyky vaarannu. Muuten koronasodan välilliset vahingot – lasten ja nuorten mielenterveysongelmat, kiireettömän sairaanhoidon jonot, rajoitustoimien kurittamien yrittäjien ja työntekijöiden ahdinko, vanhusten yksinäisyys – kasvavat kestämättömiksi.

Iso kysymys on, miten osaamme ja uskallamme siirtyä normaalimpaan, mutta yhä epävarmaan aikaan. Sellaiseen, jossa koronaa on, mutta se on yksi sairaus muiden joukossa. Päätös poikkeustilasta ja rajoituksista oli raju ja vaikea, mutta paluu normaalinkaan ei ole yksinkertaista. Kriisistä kaikki haluavat eroon, mutta se jättää aina myös pelon. Siksi seuraava koronasodan vaihe vaatii niin päättäjiltä ja kansalaisilta kylmäpäisyyttä ja edellisiltä yhtä järkähtämätöntä halua puolustaa yhteiskunnan vapautta kuin rajoituksia konsanaan. Tarvitaan sekä toimivia rokotteita että rohkeutta.

Itsestään selvää on, että jos tilanne uhkaa luisua käsistä, edelleen on reagoitava nopeasti ja tehokkaasti. Mutta jos asiat edelleen menevät parempaan suuntaan, pandemian hoidossa on irtauduttava kriisimoodista ja hyväksyttävä, että jatkossa joudumme sietämään sen aiheuttamia riskejä.

Se on kohtuullinen hinta siitä, että pääsemme takaisin kiinni kauan kaivattuun elämään: opiskelemaan, tapaamaan ihmisiä, harrastamaan, käymään festareilla ja perhejuhlissa, matkustamaan. Muulloinkin kuin muutaman huumaavan kesäviikon ajan.

Iloista juhannusta!