Pääkirjoitus: Rokotustodistus avaa suomalaisille Eurooppaa – Venäjä uhkaa jäädä koronaesiripun taakse

Euroopan rajojen laajamittainen avaaminen itään ei ole terveysturvallista, mikäli Venäjä ei saa nostettua nopeasti omaa rokotuskattavuuttaan.

Suomi otti tiistaina käyttöön Euroopan unionin koronarokotustodistuksen, jonka voi ladata Omakanta-sovelluksesta.

Kyseessä on jälleen yksi merkittävä askel siihen suuntaan, että Euroopan sisäinen matkustaminen on avautumassa.

Maanantaina astuivat voimaan jo uudet matkustusrajoitusten höllennykset. Suomeen saa tulla nyt EU- ja Schengen-maista vapaasti, jos on saanut koko rokotussarjan. Osittaisen rokotussuojan saaneilta vaaditaan vielä yksi testi kolme vuorokautta maahantulon jälkeen, ja EU:n ulkopuolelta tulijoille Suomi on yhä pitkälti suljettu.

Suomalaisten oma kulku Eurooppaan helpottuu samaan aikaan olennaisesti, sillä moni maa katsoo yhden piikin riittävän matkustamista varten.

Kansallista kirjavuutta on kuitenkin runsaasti ja säännöt muuttuvat, joten matkailijoilta vaaditaan yhä suurta tarkkaavaisuutta.

Omat erikoiset pulmansa ovat edessä esimerkiksi niillä suomalaisilla, jotka ovat ottaneet venäläisen Sputnik V -rokotteen. Euroopan lääkevirasto (EMA) ei ole hyväksynyt Sputnikia vielä käyttöön, joten moni maa ei kelpuuta myöskään Sputnik-todistusta matkustusasiakirjaksi.

Uutistoimisto Reuters kertoi vastikään, että Sputnikin arviointi EMA:ssa uhkaa venyä syyskuulle tai jopa vuoden loppuun. Syynä on, että Venäjä ei ole toimittanut ajoissa vaadittuja dokumentteja.

” Eräänlaisena testiryhmänä toimivatkin nyt Suomeen palaavat EM-kisaturistit.

Suomen turismin ja talouden kannalta tärkeä Venäjä näyttää kaiken lisäksi luisuvan yhä huonompaan virustilanteeseen.

Vertailua voi hakea vaikkapa Pietarista, jonka väkimäärä on suunnilleen sama kuin Suomessa ja jossa on koko jalkapallon EM-kisojen ajan todettu kasvava määrä päivittäisiä tartuntoja. Esimerkiksi tiistaina Pietarissa ilmoitettiin 1 065 tartuntaa, mikä on kaksisataa tapausta enemmän kuin Suomessa oli päivittäin pahimpana tautihuippuna maaliskuussa.

Huolta herättää myös venäläisten epäluuloinen asenne rokotteisiin. 5,4 miljoonan asukkaan Pietarissa on tähän mennessä ottanut vähintään yhden piikin reilut 778 000 henkilöä, kun Suomessa yhden piikin saaneita on liki nelinkertainen määrä eli yli 3 091 000 henkilöä.

Eräänlaisena testiryhmänä toimivatkin nyt Suomeen palaavat EM-kisaturistit. He ovat olleet Pietarissa suurelta osin omassa kaverikuplassaan ja heiltä on otettu monet testit, mutta silti heidänkin mukanaan on tullut uusia tartuntoja.

Kaiken lisäksi Venäjällä valtaa alaa intialainen deltamuunnos, jonka kitkemiseen tarvitaan mahdollisesti useampia tehostuspiikkejä.

Näissä oloissa Euroopan rajojen laajamittainen avaaminen itään ei ole terveysturvallista, mikäli Venäjä ei pysty parantamaan nopeassa tahdissa omaa rokotuskattavuuttaan ja esittämään EU-viranomaisten tarvitsemia dokumentteja venäläisrokotteiden arviointia varten.

Itärajojen kiinni pysyminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että Eurooppa ja Venäjä ajautuvat toisistaan yhä kauemmaksi myös poliittisesti ja tuiki tärkeän inhimillisen kanssakäymisen suhteen. Kylmän sodan rautaesiripun sijaan meitä voi erottaa pian koronaesirippu.