Pääkirjoitus: Onko perussuomalaisissa elämää Jussi Halla-ahon jälkeen?

Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon lähtö voi syöstä puolueen myös kriisiin.

Vallanvaihto. Timo Soini onnittelee Jussi Halla-ahoa puheenjohtajuudesta kesäkuussa 2017 Jyväskylässä. Nyt Halla-aho on itse väistymässä syrjään.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon ilmoitus vetäytymisestään puolueen puheenjohtajuudesta sähköisti politiikan kesää, muutama päivä ennen juhannusta.

Halla-ahon seuraajaa on arvailtu jo pitkään.

Siinä mielessä uutinen ei ollut sokki, mutta yllättävä se oli.

Perussuomalaisten kuntavaalimenestys oli hyvä, jos sitä verrataan neljän vuoden takaiseen kompurointiin, jonka irvileuat ristivät käänteiseksi jytkyksi.

Mutta enemmänkin odotettiin.

Mielipidekyselyjen suosikki menetti mittausten kärkipaikkansa, ja vaaliuurnilla perussuomalaiset ei pystynyt haastamaan kokoomusta. Kokoomus otti rökälevoiton ja vahvisti asemaansa oppositiopuolueena, jonka ympärille saattaa eduskuntavaalien jälkeen rakentua porvarihallitus.

Ja juuri tässä piilee Halla-ahon ongelma: hän sopii henkilönä erittäin huonosti hallitusyhteistyöhön oikeastaan kenenkään kanssa.

Ja yhteistyötä pitäisi pystyä tekemään.

Ruotsissa äärioikeistolainen ruotsidemokraatit on etsinyt yhteistä pohjaa porvaripuolueiden kanssa. Myös perussuomalaiset halajaa samalle tielle.

Ensimmäisissä kommenteissa Halla-ahon vetäytymistä on ehditty kehua ”hyväksi vedoksi”, joka siirtää perussuomalaiset takaisin hallituskelpoiseksi. Halla-aho nosti puolueen suurten joukkoon, mutta samalla puolue leimautui puheenjohtajaansa, joka on ominaista populistisille liikkeille. Ajatus, että Halla-aho tekee tilaa jollekin sellaiselle, joka muuttaa puolueen profiilia on kiehtova mutta ei välttämättä oikea.

Halla-aholaiset oli erittäin vahva joukko puolueen sisällä jo puheenjohtajansa Timo Soinin aikana. Soini oli loppujen lopuksi Halla-aholle ja hänen kannattajilleen astinlauta valtaan, mikä paljastui Soinille ja kumppaneille karmealla tavalla vuonna 2017 puolueen hajottua Jyväskylän puoluekokouksessa.

Mitä tapahtuu, kun Halla-aho siirtyy syrjään?

Kysymys on relevantti.

Täytyy muistaa, että Halla-aho keräsi Suomen suurimman äänipotin kuntavaaleissa eli poliitikkona hän on suosittu, vaikka onkin vaikeaselkoinen, hankala ja kaikkea muuta kuin kansanvillitsijä.

Halla-ahon lähtö on ehkä ovela veto, mutta samalla se on myös riski.

Viekö kannattajiensa keskuudessa mestariksi nimetty Halla-aho kannattajat mennessään? Ja löytyykö perussuomalaisten oikealta puolelta liikkeitä ja toimintaa, jotka saattavat tuntua monesta perussuomalaisesta houkuttelevammalta Halla-ahon lähdön jälkeen? Onko edessä pirstoutuminen? Ja mikä on Halla-ahon oma tulevaisuus politiikassa vai onko sitä ollenkaan?

Paljon kysymyksiä, joihin saadaan vastauksia ehkä jo syksyllä.

Selvää on, että Halla-ahon seuraajan valinta elokuussa on puolueen tulevaisuuden kannalta kohtalokkaan tärkeä – ehkä tärkeämpi kuin vielä osataan kuvitellakaan.