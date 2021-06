Pääkirjoitus: Huuhkajat antaa suomalaisille oppia empatiasta, yhteishengestä ja uskosta omiin taitoihin

Suomen nousu EM-turnaukseen oli pitkän, sitkeän ja määrätietoisen työn tulosta. Saavutuksesta voivat nauttia muutkin kuin jalkapallofanit.

Miesten jalkapallomaajoukkue Huuhkajat kohtaa maanantai-iltana Belgian ottelussa, joka on Suomen jatkohaaveiden kannalta elintärkeä.

Pääseepä Suomi jatkopeleihin tai ei, EM-kisat ovat jo tarjonneet suomalaisille unohtumattomia hetkiä. Emme ole saaneet pelkästään kokea jännitystä maaleista, torjunnoista, paitsioista, loukkaantumisista ja lopputuloksesta. Huuhkajat ovat antaneet meille jotakin paljon suurempaa: oppia itseluottamuksesta, tulevaisuudenuskosta, ilosta, avoimuudesta, vaikeiden hetkien käsittelemisestä ja ennen kaikkea yhteishengestä.

Nuoret ja fiksut suomalaiset jalkapallotähdet päättivät vuosikymmeniä kestäneen odotuksen arvokisoihin pääsystä ja paransivat trauman ikuisista epäonnistumisista karsinnoissa. He edustavat uutta, voitonnälkäistä ja henkisesti kypsää pelaajasukupolvea, joka on pyyhkäissyt vanhat pettymykset pöydältä. Tästä on kiitetty erityisesti päävalmentaja Markku Kanervan osaamista, mutta ansio kuuluu kaikille saavutuksen eteen työtä tehneille. Suomen joukkue ei lähde otteluihin kielteisin odotuksin tai tappiomielialan painamana, vaan luottaen vahvasti omiin taitoihinsa. Kaikki kansalaiset voivat jakaa tämän saman tunteen ja saada siitä voimia, vaikka he eivät olisi jalkapallofaneja.

Huuhkajat on saanut osakseen kunnioitusta ja erittäin hyvää julkisuutta myös muista syistä kuin osaamisesta pelikentällä. Joukkueen avausottelu turnauksessa keskeytyi puoleksitoista tunniksi, kun Tanskan tähtipelaaja Christian Eriksen sai sydänpysähdyksen. Suomen joukkueen tuntema veljeys ja empatia kentälle tuupertunutta kohtaan sekä urheiluhenki näkyivät suorassa lähetyksessä, kun pelikaveri taisteli hengestään. Tällainen käytös poikkeuksellisessa hätätilanteessa ja sen jälkihoidossa oli esimerkillistä.

Nämä EM-kisat piti pelata jo viime vuonna. On hienoa, että turnaus saatiin vihdoin käyntiin tänä kesänä, kun tautitilanne on hieman helpottunut ja rokotukset ovat edenneet. Tartuntojen ryöpsähtämisen riski otteluissa ja niiden jälkipeleissä etenkin Pietarissa on silti olemassa. Suomen maajoukkueen kannatusyhdistys Pohjoiskaarre suhtautuu kisaturismiin vastuullisesti ja vaatii kaikkia viikon Pietarissa olleita hankkimaan negatiivisen koronatestituloksen jo ennen paluumatkaa kotiin. Tämä on hyvä linjaus, jota kaikkien Venäjälle matkustaneiden Suomen fanien soisi noudattavan.

Huuhkajien saavutus on Suomen urheiluhistorian merkittävimpiä. Nautitaan siis kaikkien aikojen jalkapallokesästä, ja otetaan Huuhkajista oppia iloisin mielin.