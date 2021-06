Pääkirjoitus: Nuoret aikuiset kärsivät yksinäisyydestä – syksyllä oppilaitoksiin on päästävä

Yli puolet korkeakouluopiskelijoista kertoo yksinäisyyden tunteen lisääntyneen korona-aikana, näyttää uusi tutkimus.

On ollut tiedossa, että etäopetus on nuorille ja nuorille aikuisille raskasta. Silti tällä viikolla tulleet uudet tutkimustulokset ovat karua luettavaa.

Yli puolet korkeakouluopiskelijoista kertoo yksinäisyyden tunteen lisääntyneen koronapandemian aikana, näyttää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Kelan toteuttaman tutkimuksen alustava tulos. Kyselytutkimus toteutettiin helmi-maaliskuussa ja siihen vastasi noin 6 300 opiskelijaa.

Tuloksissa korostuvat 18–22-vuotiaat yliopistossa opiskelevat naiset. Heistä kolme neljästä on kokenut yksinäisyyttä aiempaa enemmän.

Lisäksi opiskelijoista lähes puolet kokee, että opintojen vaatima työmäärä on kasvanut korona-aikana. Erityisesti näin kokevat yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevat nuoret aikuiset naiset.

Noin 70 prosenttia korkeakouluopiskelijoista kokee opintojen vaikeutuneen koronan vuoksi - joka viides kokee opiskelun helpottuneen.

Tulokset ovat alustavia ja lopulliset tulokset saadaan loppuvuodesta.

Tutkimusta tekemässä ollut THL:n kehittämispäällikkö Suvi Parikka sanoo tiedotteessa, että on selvitettävä lisää yksinäisyyden kokemuksen ja psyykkisen kuormittavuuden välistä yhteyttä. On hyvin mahdollista, että koronan vuoksi etäopetuksessa vuoden olleet opiskelivat oireilevat jo siksi, että heiltä puuttuvat kasvokkaiset sosiaaliset kontaktit.

Pahimmillaan nuori on muuttanut yksin opiskelupaikkakunnalle ja tehnyt vuoden etäopintoja. Silloin yksinäisyyden kokemus voi olla todella syvä. Nuorten aikuisten elämään liittyy olennaisesti, että irrottaudutaan lapsuudenkodista, ja opintojen aikana solmitaan usein elinikäisiä ystävyyssuhteita. Nyt nämä kohtaamiset on pitänyt vuoden hoitaa etäyhteyksillä.

Sama tilanne on myös nuoremmilla opiskelijoilla: lukiossa ja ammattikoulussa, vaikka tutkimus ei tätä ikäluokkaa koskenutkaan. Heistäkin monet ovat siirtyneet uuteen kouluun ja kasvokkaiset kontaktit uusiin opiskelukavereihin ovat olleet vähissä.

Kukaan ei tiedä, mikä on koronatilanne syksyllä. Vaikka tartuntaluvut nousisivat rokotuksista huolimatta, on mietittävä todella tarkasti, voiko oppilaitoksia enää pitää etäopetuksessa. Esimerkiksi ensimmäisen lukuvuotensa nyt lopettaneet yliopisto-opiskelijat ovat ensi syksynä yhä kuin uusia opiskelijoita sen suhteen, että he eivät ole juuri päässeet yliopistolle. Uusista opiskelijoista osalla taas on takanaan vuosi etäopiskelua lukiossa.

Oppilaitosten on kesän aikana tehtävä kaikkensa, että paluu eri koulutustasoille olisi syksyllä turvallista. Siten, että opiskelijat ovat paikalla fyysisesti. Nuoret ja nuoret aikuiset ovat maksaneet koronasta jo kovan hinnan.