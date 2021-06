Pääkirjoitus: Sote elää edelleen omassa maailmassaan – mistä rahat ja lisähenkilöt?

Sote-uudistus on kohta maalissa – vai onko?

Viitisentoista vuotta vatkattu sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus eli sote on nyt eduskunnan käsittelyssä. Näin pitkälle ei ole tässä surullisen kuuluisassa savotassa aiemmin päästy. Yritykset ovat kopsahtaneet perustuslakivaliokuntaa.

Näin kävi porvarihallituksen yksityisten yritysten terveyspalvelujen valinnanvapautta ja julkista terveydenhoitoa yhdistäneelle viritelmälle vuonna 2019.

Hankkeen kaatuminen hajotti myös pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen.

Sotea on puitu eduskunnan perustuslakivaliokunnassa ja sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, pieniä puutteita on korjattu ja täsmennyksiä tehty, ja hallituspuolueet näyttävät seisovan uudistuksen takana – näennäisen yksimielisinä.

Soteen liittyy paljon poliittisia intohimoja vasemmalta ja oikealta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) punavihreä hallitus lähti vahvasti torppaamaan yksityisen terveysalan toimijoiden roolia sote-uudistuksessa.

Terveydenhoidon järjestämis- ja tuotantovastuu määriteltiin julkiselle sektorille. Kyse oli vasemmistolaisesta ideologiasta. Kun lakiesitys on matkannut parin valiokunnan kautta eduskunnan suureen saliin, näyttää siltä, että ideologia on laitettu syrjään ja yksityisten palvelun tarjoajien merkitys on jälleen noussut arvoon arvaamattomaan.

Palveluita voi siis jatkossakin ulkoistaa, jos siihen on tarvetta.

Ajatus kaiken kattavasta ja tasaveroisesta julkisesta terveydenhoidosta voi olla ylevä ja kaunis, mutta se on kaukana reaalimaailmasta. Kunnat ja tulossa olevat 21 hyvinvointialuetta ovat kovin erilaisissa lähtöasetelmissa. Lääkäreistä ja hoitohenkilökunnasta on jo pulaa nyt, ja sitä eivät pelkät soten raamit muuta. Yksityisiin palveluntarjoajiin joudutaan turvautumaan, ja tämä on, aivan oikein, hyväksytty valiokunnan mietinnössä.

” Ei niin, mutta veronmaksaja joutuu.

SoteA kuten kaikkea muutakin julkista verovarojen käyttöä rasittaa tietynlainen sokeus. Sotessa ei olla enää vuosiin puhuttu säästöistä, vaan miljardien lisäkuluista, jotka rahoitetaan – jollakin. Kuvaavaa on ministeri Krista Kiurun (sd) tokaisu Ylen A-studiossa tiistaina, että valtio hoitaa kustannusten nousun: asiakas ei joudu maksamaan lisää.

Ei niin, mutta veronmaksaja joutuu. Maalaisjärjellä ajatellen tässä tapauksessa maksaja on siis yksi ja sama henkilö.

Hallitus haluaa myös korjata vanhusten kotihoidon ongelmia lailla.

Lausuntokierrokselle keskiviikkona lähtenyt lakiesitys turvaisi sen, että henkilökuntaa on riittävästi, eikä kotihoidon käynnin pituus voi riippua mistään muusta kuin siitä, minkälaisen palvelusuunnitelman päätöksen mukaiset palvelut on ihmiselle annettu.

Repaleisen kotihoidon säätely lailla on kannatettava asia, mutta taloudelliset raamit eivät ole uudistuksessa tästä maailmasta, jälleen kerran.

Resurssipula ja laitoshoidon kalleushan ovat ajaneet kunnat hoitamaan vanhuksia kotona, mahdollisimman pitkään. Vanhusten hoitotyössä ammattilaisista on jo nyt pulaa, miten niitä yhtäkkiä tulee lisää hoitamaan vanhuksia kotiin – ympärivuorokautisesti.

Siihen poliitikoilla ei ole ollut vastausta, mikä sinänsä ei ole yllätys.