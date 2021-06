Pääkirjoitus: Helsinki huipensi vihreiden tappion – Ohisalo vaikeiden kysymysten edessä

Maria Ohisalon asema ei horju vielä, mutta haastajia voi ilmaantua.

Vaalitappion kärsinyt Maria Ohisalo on isojen haasteiden edessä.

Vihreiden unelma Helsingin pormestarin paikasta kuihtui toisen kerran.

Asiaan saattoi vaikuttaa se, että juuri ennen vaaleja tuli julki pormestariehdokas Anni Sinnemäen virkarikostutkinta. Sinnemäki itse arveli HS:n haastattelussa, että tällä ei ollut ratkaisevaa merkitystä.

Voittoisan kokoomuksen pormestariehdokkaan Juhana Vartiaisen mukaan syy vihreiden tappiolle Helsingissä on puolueen meno liian vasemmalle.

Tässä saattaa olla puoli totuutta. Kokoomuksen ja vihreiden välillä keikkuvat äänestäjät saattoivat valita kokoomuksen. Mutta toisaalta vihreiden pahin kilpailija vasemmistoliitto eteni Helsingissä. Vasemmistoliitto on syyttänyt vihreitä liian likeisestä yhteistyöstä kokoomuksen kanssa Helsingissä.

Vihreät siis joutuivat pääkaupungissa kahden rintaman sotaan, jonka saattoivat vain hävitä.

Usein ajatellaan, että pääkaupunki kulkee edellä ja muu maa tulee perässä. Kuntavaaleja voi kuitenkin lukea niinkin, että pääkaupungissa politiikan pelikenttä on hyvin erilainen kuin ruuhka-Suomen ulkopuolella.

Mutta vihreiden suosio laski muuallakin. Suurin selittäjä on hankala tilanne hallituksessa. Keskusta otti taktisesti vihreät maalikseen. Viimeksi vihreät kärsi tappion turveväännössä. Keskustalle taktiikka toi kannatusta, vihreille kannatuksen menetystä.

Vihreät eivät vuoda vain vasemmalle ja oikealle. Ympäristötietoisimmat vihreät tekivät mielipiteensä tiettäväksi jäämällä kotiin.

Vihreiden hallituspolitiikkaan kohdistuu kovia paineita. Ympäristövoittoja pitäisi saada äkkiä.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa Ville Niinistön johtama vihreät menestyi mainiosti. Niinistö johti puoluetta taitavasti, mutta vetäytyi, koska hänen sääntöjen mukainen aikansa puheenjohtajana tuli täyteen. Vuoden 2019 eduskuntavaalit veti vt. puheenjohtajana Pekka Haavisto. Kuntavaalien menestystä ei aivan saavutettu.

Nyt oli puheenjohtaja Maria Ohisalon vuoro viedä vihreät vaaleihin ensi kertaa. Menestystä ei tullut. On vaikea välttää sitä, että syyttävät sormet eivät kohdistuisi Ohisaloon. Jotain kertoo sekin, että Ohisalon oma äänimäärä Helsingissä pieneni yli tuhannella.

Ohisalo sai hetken johtaa puoluetta lähes koskemattomana. Tämä on ohi.

Vielä on vaikea nähdä mistä suunnasta Ohisalolle voisi haastaja ilmaantua. Kovan linjan ympäristövihreiden kannatus puolueen sisällä on sittenkin pientä. Myös vihreiden oikea laita on pahasti kuihtunut. Ohisaloa nuorempaa ikäluokkaakaan ei vielä ole puheenjohtajaa haastamassa.

Eduskuntavaalit tulevat olemaan Maria Ohisalon totuuden hetki. Niitä varten näyttöjä pitää antaa äkkiä.