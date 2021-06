Pääkirjoitus: Kuntalaisen piikki on auki - rakennushankkeiden hinnat menevät jatkuvasti yli arvioidun

Toisten rahalla on mukavaa rakentaa. Kun veronmaksaja lopulta kuittaa laskun, julkiset rakennushankkeet menevät säännöllisesti yli budjettiensa.

Kyseessä on ikuisuusaihe, mutta tällä kertaa sen nosti esiin Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok). Kyse on siitä, miten julkisen vallan teettämät suuret rakennushankkeet lähes aina ylittävät budjettinsa. Esimerkkejä on viime vuosilta vaikka miten.

Nyt kyse on niin sanotusta Kruunusillat-hankkeesta. Vapaavuori ilmoitti keskiviikkona, että hän käynnistää erityisselvityksen hankkeen kustannusarvio- ja päätöksentekoprosessista.

Pormestarin matematiikalla Kruunusillat-hankkeen kokonaiskustannukset ovat nousseet 430 miljoonasta lähes 800 miljoonaan euroon.

Nyt pitää ymmärtää, että kokonaisuus sisältää paljon muutakin kuin itse rakennettavat sillat. Helsingin keskustan päässä tehdään esimerkiksi suuria putkisiirtoja ja maanrakennustöitä. Huonokuntoisen Hakaniemensillan korvaaminen uudella sillalla luetaan myös kokonaisuuteen.

Ei liene sattumaa, että pormestari tuli asian kanssa julkisuuteen kunnallisvaaliviikolla. Voi myös kysyä, eikö hän kaupungin korkeimpana virkamiehenä ollut kärryillä siitä, miten kustannukset elävät.

Jos jätetään selvästi vaaleihin liittyvä osuus huomiotta, itse asia on tarkastelun arvoinen. Ei tarvitse mennä montaa vuotta taaksepäin, kun otsikoissa olivat Länsimetron valtavat kustannusylitykset.

Kolme vuotta sitten kerrottiin, että Länsimetro maksaa lähes miljardin kerrottua enemmän.

Olympiastadionin remontti maksoi yli 140 miljoonaa oletettua enemmän.

Kuntalaisten piikki on todella auki.

Megahankkeita on myös tutkittu - megalla viitataan yleensä yli miljardin euron tai dollarin hankkeisiin. Tanskalaisprofessori Bent Flyvbjerg on kuvannut, miten mammuttimaisilla raide- ja tunnelihankkeilla on paha taipumus ylittää kustannusarviot räikeästi ja jäädä yhtä pahasti jälkeen arvioiduista hyödyistä. Syitä löytyy monia.

Yksi niistä on, että julkisissa hankkeissa veronmaksajat lopulta kuittaavat laskun. Kun ensimmäiset sata miljoonaa on upotettu ja lapio painettu maahan, seuraavat sata miljoonaa myönnetään lähes varmasti. Kääntyminen on hyvin vaikeaa.

Eikä Kruunusilloistakaan ole järkevää luopua, sillä asuntoalueen rakentaminen on jo täydessä vauhdissa.

On syytä kysyä, miksi budjettien ylitystä ei saada julkisissa hankkeissa kuriin. Asiasta puhuvat poliitikot ja asiasta valittavat säännöllisesti äänestäjät. Silti sama meno jatkuu vuodesta toiseen.

Kukaan ei tunnu olevan vastuussa. Eikä kuntapolitiikassa ole edes oppositiota, joka vahtii sentään valtion rahankäyttöä.

Yhteisen rahapussin pohja tuntuu olevan tavattoman syvä. Rahaa riittää budjettiylityksiin loputtomasti. Ja lopulta kuntalainen maksaa.