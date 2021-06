Matkustaminen tulee vielä kesällä olemaan vaikeaa muutenkin kuin Viron ja Suomen välillä.

Viron ja Suomen suhteissa ei ole juuri ollut ongelmia sen jälkeen, kun etelänaapuri uudestaan itsenäistyi 30 vuotta sitten. Viime vuonna välejä kuitenkin ilmaantui koettelemaan koronavirus.

Suomen tiukan koronapolitiikan kulmakiviä on ollut maahan pääsyn rajoittaminen. Suomessa koronaan on sairastuttu ja kuoltu harvemmin kuin useimmissa Euroopan maissa. Silti Suomessakin menehtyneitä on lähes tuhat. Asukasluvultaan huomattavasti pienemmässä Virossa heitä on jo yli 1200.

Virolaisille matkustusrajoitukset ovat monella tapaa pulmallisia. Siksi niiden nopeaa purkamista toivotaan.

Suomessa työskentelee suuri määrä virolaisia, jotka normaalisti matkaisivat kotiin perheidensä vuoksi viikonlopuiksi. Kuukausien ajan on nyt pitänyt tehdä valinta Suomen ja työn tai Viron ja perheen välillä. Vain yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden vuoksi välttämättömät työmatkat on sallittu.

Viime viikolla tilanne kävi niin poikkeukselliseksi, että Viron pääministeri Kaja Kallas kutsui Suomen lähettilään Timo Kantolan moitittavaksi matkustusrajoitusten vuoksi.

Suomi oli päättänyt jatkaa niitä kesäkuun 27. päivään asti, mutta sallia työmatkustamisen lentoteitse. Tavallisesti virolaiset työntekijät käyttävät laivoja. Kallaksen mielestä edellytykset normaaliin elämään eivät parantuneet.

- Viro on ehdottanut erilaisia ratkaisumalleja, joilla varmistetaan matkustajien turvallisuus, hän valitti maansa yleisradiolle.

Suomalaiset eivät ole niille lämminneet. Kallaksen mielestä Suomen rajoitukset eivät vastaa Schengen-sopimusta.

Suomen varustamot alkoivat tiistaina sallia laivamatkustamisen maahan koronarokotustodistuksella. Tämä ei takaa maahan pääsyä.

Tyytymättömyys ei jää Viroon.

Suomen kanta on, että kyse ei ole kahdenvälisistä suhteista, vaan yleensä maahan pääsystä Suomeen. Rokotuksista huolimatta tautia ei ole saatu Euroopassa kokonaan kuriin. Pelätään vaarallisten virusmuunnosten leviämistä.

Viime talvena Viron tautitilanne huononi äkisti ja oli hetken Euroopan vakavimpia. Silloin rajoituksia piti kiristää. Loputtomiin niitä ei tietenkään voi jatkaa.

Matkustusrajoitukset muuallekin kuin Viroon voivat olla lähiviikkoina sekavia. EU:n yhteisiä käytäntöjä ja matkustustodistuksia vasta viritellään. Viimeistään loppukesästä pitäisi jotain valmista saada aikaiseksi.

Virolaisten työntekijöiden asemaa pitää helpottaa niin nopeasti kuin se on turvallisesti mahdollista. Suomen kannattaa toimia diplomaattisesti ja virolaisten tunteita kunnioittaen.

Mitään pysyvää jälkeä tästä tuskin jää maiden välille.