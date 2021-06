Kuntavaaleissa ei äänestetä valtakunnan politiikasta, mutta ne voivat silti muuttaa sitä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Vaaleissa eivät usein ratkaise ne, jotka äänestävät. Lopputuloksen voivat keikauttaa äänestämättä jättäneet.

Sitoutuneet puolueuskolliset saapuvat uurnille säässä kuin säässä. Usein he äänestävät varmuuden vuoksi ennakkoon.

Puoluekannastaan melko varmatkin ihmiset tarvitsevat sytykkeen suuntaan tai toiseen. Ikävä skandaali voi viedä äänestysinnon. Mieltä järkyttävä uutinen voi ajaa ääniuurnalle.

On ihmisiä, jotka äänestävät aina sitä, joka näyttää menestyvän parhaiten kannatusmittauksissa. Onneksi tällaisten äänestäjien määrä on rajallinen.

Vuoden 2021 kuntavaalit käydään erikoisissa oloissa. Pandemian vuoksi niitä siirrettiin kuukausilla. Vaalien ennakkoäänestys päättyy tiistaina. Jo oikeusministeriön perjantaisen tiedon mukaan äänestämässä oli käynyt yli 20 prosenttia äänioikeutetuista.

Normaalisti hyvästä ennakkoääniprosentista voidaan tehdä päätelmiä. Vuosikymmeniä samaa puoluetta kannattaneet ovat innokkaita ennakkoäänestäjiä. Tähän vaikuttaa jo se, että heillä on ikää ja varsinaisena vaalipäivänä voi ilmaantua esteitä.

Nyt ennakkoäänestys on poikkeuksellisesti kahden viikon mittainen. Kun vaalit pidetään keskellä kesää, voi moni suunnata varsinaisena äänestyspäivänä mökille. Se vaikuttaa ennakkoäänien määrään.

Voi jo sanoa, että pahimmat pelot kuntavaalien mielenkiinnottomuudesta eivät ole toteutumassa. Myöhemmin voidaan kyllä huomata, että varsinaisen äänestyspäivän tulos on hyvinkin erilainen kuin ennakkoäänten.

Vaalien suuri taisto käydään sosiaalidemokraattien, kokoomuksen ja perussuomalaisten kesken. Valtakunnallinen ykköspaikka tosin tuo kuntavaaleissa vain kunniaa.

Demareille suurimman puolueen asema olisi tärkeä, mutta kuntavaalisuosio ei siihen ehkä riitä. Sanna Marin on ollut suosittu pääministeri, mutta hallitusvastuu painaa aikana, jona koronarajoitukset koettelevat ihmisten hermoja.

Kokoomuksen apuna ovat perinteisesti ahkerat äänestäjät. He tuntevat puolueen ajavan etujaan. Jos äänestysprosentti on alhainen, kokoomus on vahvoilla.

Perussuomalaiset ovat panostaneet kuntavaaleihin enemmän kuin koskaan ennen. He korostavat niiden valtakunnallista merkitystä.

Taustalla voi olla oma kokemus vuodelta 2017. Silloisen hallituspuolueen eduskuntavaalijytky suli tuolloin kuntavaaleissa. Tämä käynnisti tapahtumat, jotka nostivat ensin Jussi Halla-ahon puolueen johtoon. Sitten seurasi puoluehajaannus ja hallituksesta poistuminen.

Tämä kokemus voi vaikuttaa siihen, että Halla-aho on ennustellut huonon kuntavaalituloksen nyt pakottavan keskustan ulos hallituksesta. Se nähdään, sillä puolueiden tilanteet eivät kuitenkaan ole identtiset.

Perussuomalaiset ovat muutaman kerran kuntavaaleissa pettyneet. Nyt on tehty kaikki, että se ei toistuisi.

Monet yrittävät huudella, että kuntavaaleissa ei ole kyse eduskunnasta ja hallituksesta vaan paikallisten asioiden hoidosta. Tämä pitää paikkansa, mutta tietenkin valtakunnan politiikan ja kuntapolitiikan välillä on siteensä.

Pitää silti muistaa, että monilla pienillä paikkakunnilla paikalliset liikkeet ovat yhtä tärkeitä vallankäyttäjiä kuin puolueet. Paikalliset ongelmat voivat liittyä vaikkapa rakennusprojekteihin tai jonkin luontokohteen kohtaloon. Monet kokevat tällaiset ”yhden asian -liikkeet” itselleen luonnollisempana paikkana toimia kuin puolueet.

Sitten sanottavaa voi syntyä muistakin asioista.