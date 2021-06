Pääkirjoitus: Suomi ei selviä ilman maahanmuuttajia

Valtaosa Suomen kunnista menettää väkeään eikä niiden tulevaisuus näytä valoisalta.

Keskiviikkona saatiin uutta mielenkiintoista tietoa Suomen näkymistä, kun aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI julkaisi ennusteensa. Se näyttää, että kasvu keskittyy vuoteen 2040 asti pääkaupunkiseudulle, suuriin yliopistokaupunkeihin, suurten kaupunkien kehysalueille ja suosittuihin matkailu- ja kesämökkikuntiin.

Valtaosa kunnista menettää väkeään. Vain Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa kasvattavat väkilukuaan.

Tästä seuraa, että Suomessa on pian kuntia, joiden väestörakenne on hyvin hankala.

Jo vuosia työnantajajärjestöt ovat puhuneet siitä, miten Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttoa. Julkisessa keskustelussa menevät täysin sekaisin työperäinen maahanmuutto, erityisosaajien houkutteleminen maahan asiantuntijatöihin, kausityöntekijöiden tarve ja humanitäärinen maahanmuutto.

Jokaista pitää käsitellä omana kohtanaan. Lisäksi kunnilla pitää olla valmius tarjota myös palveluita vieraskielisille muuttajille. Hyvä esimerkki on Pohjanmaan Närpiö, joka on onnistunut kotouttamaan ja työllistämään maahanmuuttajia.

Käytännössä koko maassa on pulaa lastentarhanopettajista ja sairaanhoitajista. Muutama vuosi sitten puhuttiin metallialan työntekijöiden lähes huutavasta pulasta. Ei ole näköpiirissä, että asia olisi helpottumassa.

MDI:n johtava asiantuntija sanoo (HS 2.6.), että ennusteessa on kolme erityisen kiinnostavaa kehityskulkua.

Ensimmäinen niistä on, että kaupungistuminen jatkuu yhä. Uutta on, että väkeä virtaa nyt myös suosituille mökki- ja matkailupaikkakunnille, kun koronan vuoksi osa ihmisistä tekee lähes pelkästään etätyötä.

Toista asiaa hän kutsuu seutuistumisen seuraavaksi aalloksi. Sillä hän tarkoittaa, että ihmisiä muuttaa kaupunkikeskusten lähialueille.

Kolmas erittäin merkittävä asia on kotimaisia kieliä puhuvan väestön väheneminen. Väestö kyllä kasvaa, mutta se selittyy vain vieraskielisen väestön kasvulla vuosina 2020-2040. Kotimaisia kieliä puhuvien määrä alenee noin 450 000 henkilöllä, ja vieraskielisten määrä kasvaa noin 490 000 henkilöllä vuoteen 2040 mennessä.

” Tämä on asia, josta Suomessa on kovin vaikeaa keskustella.

Tämä on asia, josta Suomessa on kovin vaikeaa keskustella. Jotta Suomen väestörakenne pysyy edes jotenkin toimivana, meidän on pakko saada tänne ulkomaista työvoimaa. Muuten on tosissaan alettava keskustella näkymästä, miten hiipuvissa kunnissa pidetään edes peruspalveluista huolta. Kun lapsia syntyy vähän ja väestö ikääntyy, millä kunnat turvaavat palvelunsa.

Suomessa olisi korkea aika ymmärtää, että me tarvitsemme maahanmuuttoa. Jos emme saa tänne ulkomaista työvoimaa, osan kunnista tilanne näyttää todella vaikealta. Pelkästään eläkeläisten verovaroilla ei pystytä rahoittamaan palveluita.

Silloin palveluita joko karsitaan rajusti tai kunnat tekevät pakkoliitoksia selvitäkseen. Kumpikaan ei ole ollut kuntalaisten mieleen tähän asti.