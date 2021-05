Mahdollisesta salailusta suurimman haitan kärsii pääministeri Sanna Marin.

Politiikassa aluksi vähäpätöisiltä tuntuvista asioista tulee äkkiä isoja ongelmia.

Viime viikolla Iltalehti kertoi kuinka pääministeri Sanna Marinille (sd) ja hänen perheelleen oli hankittu aamiaistarpeita virka-asunto Kesärantaan noin 300 eurolla kuussa. Viikonloppuna selvisi, että kylmien aterioiden kanssa hinnaksi tulikin noin 850 euroa kuussa.

Pienipalkkaisen tai eläkeläisen silmissä tämä ei ole merkityksetön summa. Kyseessä ei ole olankohautuksen asia.

Valtioneuvoston kanslian mukaan etu on ollut aiempienkin pääministerien aikana, mutta he eivät sitä ole yhtä paljon käyttäneet.

On käynyt selväksi, että asia on vähintäänkin verotuksellisesti epäselvä. Poliisi on julkisuudessa olleiden tietojen perusteella aloittanut esiselvityksen, mutta antanut ymmärtää, että sen kohde ei suoranaisesti ole pääministerin toiminta.

Valtioneuvoston kansliassa kuitteja on salailtu ja asioista kerrottu tipoitellen. On mahdollista, että on säikähdytty siitä, millaiseksi ajan myötä syntynyt käytäntö on karannut. Tämä on varmasti virkamiehille kiusallista. Voi myös olla, että pääministeriä on haluttu suojata.

Silti juuri salailuista kärsivät eniten pääministeri Marin ja hänen puolueensa Sdp. Poliitikko kantaa aina viime kädessä vastuun. Vastuu kasvaa vallan myötä. Pääministerillä se on iso.

Kuntavaalien ennakkoäänestys on jo käynnissä. Sdp:n kampanja on rakennettu Marinin suositun henkilön varaan. Syntynyt tilanne paljastaa kuinka vaarallista on, kun ripustaudutaan henkilöön eikä asioihin.

Demarit voivat joutua maksamaan siitä hintaa vaaliuurnilla.

Pääministerin työ on kiireistä ja usein ympärivuorokautista. On ymmärrettävää, että sen hoitamiseksi tarvitaan apua arkeen. On kaikkien etu, että koko maan asioiden tärkein päättäjä saa keskittyä virkansa hoitamiseen.

Sen antamisen on kuitenkin tapahduttava selkeiden sääntöjen mukaisesti ja läpinäkyvästi. Tämä on oikeasti olennaista koko poliittisen järjestelmän uskottavuuden kannalta.

On todella kummallista, että tällainen tilanne on päässyt syntymään.

Marin on ilmoittanut, että edun käyttö keskeytetään ja pääministeri on valmis maksamaan ruokaostoihin käytetyt rahat takaisin. Tämä tuskin riittää nyt syntynyttä mainehaittaa poistamaan.

Sanna Marin pystyi koronakriisin alussa nopeasti kasvattamaan kuvaa itsestään jämäkkänä johtajana. Se toi poliittista pääomaa. Nyt se hupenee nopeasti vyyhdissä, joka alkoi aamiaisista.

Isot pulmat alkavat pienistä haksahduksista.